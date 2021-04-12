حسن منير مساعدا لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران

جدة - نرمين السيد - أصدر الطيار عمرو أبو العينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، قراراً بتكليف الطيار حسن منير للعمل مساعدا لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.





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