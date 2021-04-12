شعراوي :ترشيح المتميزين من خريجي دورة قادة المستقبل للعمل كقيادات محلية

فى اطار تكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بأهمية إعداد صف ثانى من القيادات المحلية المؤهلة بأحدث الأساليب التدريبية لرفع مهاراتهم العلمية والعملية والفنية...احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم (الاثنين 12/4/2021) بانتهاء فعاليات الجزء الثاني من دورة إعداد قاده المستقبل 2021 والتى شارك فيها 50 متدربا من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات واستمرت لمده (3) أسابيع متتالية بداية من 27/3/2021.

وأكد اللواء محمود شعراوى أنه سيتم ترشيح الاوائل والمتميزين الذين اجتازوا الدورة للعمل كقيادات محلية ومساعدين لرؤساء المدن والمراكز والأحياء ، كما سيكون لهم الاولوية فى حضور الدورات التدريبية المتقدمة فى الداخل والخارج لصقل مهاراتهم وزيادة خبراتهم بما يعمل على الارتقاء بمستوى ادائهم الوظيفى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار اللواء محمود شعراوى الى اهتمام الوزارة بدعم القيادات الشابة في جميع المحافظات والاستفادة من أفكارهم غير التقليدية في تطوير العمل بالمحليات في ظل اهتمام القيادة السياسية بالشباب ودفعهم بقوة نحو مستقبل أفضل وبناء الانسان المصري وتنفيذ استراتيجية رؤية مصر 2030 والتي تهدف الي رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة .

وأوضح اللواء شعراوى أن عقد دورة قادة المستقبل للشباب الواعد العامل في المحليات يعمل علي صقل مهارات المشاركين وتوسيع استفادتهم من الخبرات التي تقوم بتدريبهم بما يعمل علي الارتقاء بمستوي الأداء في المحليات وتحقيق رضا المواطنين علي أرض الواقع، مؤكداً أنه لن يتحقق النجاح بالوزارة والمحافظات بدون وجود كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل في المجالات المرتبطة بالمحليات بأساليب حديثة ومبتكرة وتكنولوجية حديثة.

و لفت اللواء شعراوى الى أن فعاليات وأنشطة الجزء الثاني بلغ عددها(68) نشاطا تم تنفيذها على مدار (140) ساعة تدريب وشارك فيها (19) مدربا منهم (6) من قيادات الوزارة مؤكدا قيام كل متدرب على مدار فتره الدورة بإعداد مشروع للتطوير في محافظته وتم تقييمه ومناقشته في لجان المناقشة خلال اليومين الماضيين من خلال قيادات من المحافظات والوزارة والذين بلغ عددهم (24) قياده على مدار (12) جلسة.

و أوضح اللواء شعراوى أنه تم خلال الدورة اجراء (3) جلسات لإدارة ازمه من خلال محاكاه للمجلس التنفيذي بالمحافظة ، كما تم تنظيم (5) لقاءات لقيادات المحليات والوزارة وجهات خارجيه مع المتدربين من خلال فعالية (لقاء مع مسئول) بالإضافة الي تنظيم ورش عمل لمناقشه (3) كتب في مجال الإدارة والقيادة (قراءات قبليه) ، كما قام المسئولين عن دورة قادة المستقبل بتنظيم ورشه عمل عن تحليل السمه الشخصية وجلسات الادراك والوعي بالتطوير الحادث علي مستوي الدولة والمشروعات القومية واتساقها مع استراتيجية مصر 2030 والمبادرات الرئاسية وجهود وزاره التنمية المحلية.

وقال اللواء محمود شعراوى انه قد تم تطوير دورة قادة المستقبل فى الخطة التدريبية للعام الحالى مقارنه عن مثيلاتها السابقه من حيث العديد من العناصر اهمها اضافة موضوعات جديدة للأجندة ومدربين جدد وتحديث آلية اختيار المشروعات الجماعيه في الجزء الاول وتشكيل فرق العمل بها وتطبيق فكرة تحديد منسق لكل مجموعه عمل و اعداد مشروع جماعي كتطبيق فعلي علي ادارة الفريق بالممارسة ، و تم استقدام اعضاء من خارج المركز لمناقشة المشروعات الفرديه والجماعيه تضمنت بعض نواب المحافظين و قيادات الوزارة ، كما تم زيادة مساحة مناقشة المشروعات من خلال لجنتين للمناقشة الكاملة المشروعات فى جميع محاورها.

و أضاف اللواء شعراوى أنه تم زيادة عدد ساعات المحاضرات وورش كيفية اعداد وثائق المشروعات Business plan ، وتحديد العناصر الفرعيه الواجب تغطيها فى كل محاضرة وارسالها للمدربين للالتزام بها مع الإلتزام بآلية مناقشة القراءات القبلية فى القاعات ، وتعديل عناصر تقييم وثيقه المشروع الفردي واضافه عناصر جديدة لها لتقييم الفكرة وابتكاريتها وحداثتها وتأثيرها والعائد منها عند التطبيق مؤكدا الإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا فى جميع فعاليات وأنشطة الدورة.

جدير بالذكر أنه تم اختيار المتدربين لدورة قادة المستقبل من العاملين المتميزين علي مستوي جميع المحافظات وديوان عام الوزارة ، إضافة إلي بعض المتميزين الحاصلين علي دورات اعداد المتدربين TOT وذلك عن طريق اختبار سلوكي وحاسب آلي ومقابلة شخصية ومعايير محددة، كما تم وضع قواعد عامة للترشيح للالتحاق بهذه الدورة وهي أن يكون المتدرب من حملة المؤهلات العليا ويتمتع بشخصية قيادية والا يزيد السن عن 45 عاماً وأن يجتاز الاختبار الذي عقد بمركز التنمية المحلية بسقارة للقبول بالدورة والا يشغل موقعاً قيادياً في الوقت الحالي.