الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة يبدأ من الغد أول أيام شهر رمضان

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من غدا الثلاثاء، الموافق أول أيام شهر رمضان 2021، ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس معتدل شمالا حتى القاهرة الكبرى ودرجة الحرارة العظمى بين 25: 30.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا سيكون مائل للحرارة جنوبا ودرجة الحرارة العظمى بين 34 : 38 ، مائل للبرودة ليلا على معظم الأنحاء ودرجات الحرارة الصغرى بين 15: 20 ، كما يشهد غدا نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء

و يشهد اليوم الاثنين، استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، مائل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، معتدل على جنوب سيناء ولطيف على شمال الصعيد والرياح نشطة أحيانا، مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح نشطة .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء، واضطراب فى الملاحة البحرية على البحر الأحمر حيث تصل سرعة الرياح من 50 ل 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5 ل 3 متر

وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية، لطيف على جنوب سيناء، مائل للبرودة على جنوب البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة.