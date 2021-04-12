سامح شكرى يعقد جلسة مباحثات مع نظيره الروسى حول قضايا إقليمية ودولية

يعقد وزير الخارجية سامح شكرى جلسة مباحثات رسمية مع وزير خارجية روسيا سيرجى لافروف للتداول حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الأولوية للدولتيّن، فضلًا عن استعراض آليات التعاون بين البلديّن. استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الاثنين، وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف فى قصر التحرير ومن المقرر أن يعقب اللقاء مؤتمر صحفى مشترك بين الوزيرين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ أن مصر وروسيا تسعيان لتعزيز علاقاتهما من خلال تبادل الزيارات الثنائية رفيعة المستوى.

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