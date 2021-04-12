/626822/تفاصيل-مد-أجل-ودائع-في-مصر-بأكثر-من-5-مليارات-دولار

مددت السعودية والكويت، موعد استحقاق ودائع لدى مصر بقيمة أكثر من 5 مليارات دولار، وذلك وفق تقرير الوضع الخارجي الصادر من البنك المركزي مؤخرًا.

التقرير ذكر أن الوديعة الكويتية، تبلغ قيمتها 2.067 مليار دولار مع حساب الفوائد، وكان موعد استحقاقها في سبتمبر، إلا أن الموعد تم مده إلى سبتمبر 2021.

الودائع الكويتية

ويبلغ إجمالي الودائع الكويتية لدى مصر 4.09 مليار دولار، حيث قسمت مصر وديعة سعودية بقيمة 5.3 مليار دولار، كانت ستسدد في النصف الثاني من العام الماضي إلى شريحتين.

ويبلغ النصف الأول من الوديعة 2.2 مليار دولار تسدد في الفترة من أكتوبر 2020، وحتى أكتوبر 2021.

الشريحة الثانية 3 مليار

أما الشريحة الثانية والتي تبلغ 3.1 مليار دولار فتسدد في النصف الثاني من العام الجاري، وفقًا لجدول السداد في التقرير.

ودائع السعودية

وكان التقرير السابق للوضع الخارجي لمصر، يقول إن وديعه سعودية بقيمة 5.2 مليار دولار مستحقة الدفع في النصف الثاني من العام الماضي.

وتبلغ قيمة الودائع السعودية لدى مصر 7.8 مليار دولار، وتنقسم على 4 شرائح آخرهم يسدد في النصف الأول من 2022 بقيمة 668 مليون دولار.

الودائع العربية 17 مليار دولار

فيما يبلغ إجمالي الودائع العربية لدى البنك المركزي المصري 17.2 مليار دولار مقسمة بين السعودية والكويت والإمارات.

ودائع البنك الأهلي وصلت 2 تريليون جنيه لأول مرة

وكان قد قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن إجمالي الودائع في البنك وصل لأول مرة إلى 2 تريليون جنيه.

وأوضح أبو الفتوح، أن قيمة الودائع لدى البنك الأهلي تتضمن 1.3 تريليون جنيه من شهادات الادخار، وأن محفظة القروض في البنك وصلت إلى 950 مليار جنيه، منها 90 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و130 مليار جنيه للتجزئة المصرفية، والباقي للشركات.

الودائع في زيادة بالقطاع المصرفي

وأردف جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري صرفت فوائد على ودائع العملاء بحوالي 750 مليار جنيه خلال 4 سنوات.

وذكر نجم، عبر فضائية “صدى البلد”: "البنوك تعطي نسبًا معقولة من الفائدة للعملاء، وصرفت 750 مليار جنيه فوائد للعملاء على الودائع خلال الفترة من 2016 إلى 2020".

وأضاف نجم، أن الودائع في زيادة بالقطاع المصرفي، وأنه هناك عملاء تصرف الفائدة وأخرون لا يصرفونها، وأن ذلك دليل على أن الشعب المصري يثق في القطاع المصرفي.