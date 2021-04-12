صور.. سعفان يسلم 50 متدربا بدمياط شهادات إتمام التدريب بالوحدة المتنقلة

جدة - نرمين السيد - سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحافظ دمياط منال عوض اليوم الإثنين، 50 شهادة إتمام الدورة التدريبية للجنسين مجانا، على مهن الخياطة والتفصيل، وكهرباء تركيبات بوحدة التدريب المتنقلة التى وفرتها وزارة القوى العاملة لخدمة أبناء المحافظة بقرية أبو راشد مركز كفر سعد، لتقدم تدريبات مهنية مميزة للشباب والفتيات على مختلف الحرف.





جاء ذلك على هامش زيارة الوزير لتسليم بوالص تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين بالمحافظة، وذلك بحضور إسلام إبراهيم نائب المحافظ، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدى عبد الوصيف السكرتير العام المساعد، ومنى على الأطروش مدير مديرية القوى العاملة، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال وزير القوى العاملة إن التدريب على المهن المذكورة يأتى نظرا لحاجة المجتمع وتخفيفاً لحدة البطالة وتنمية القدرات ومهارات الموارد البشرية لتلبية متطلبات سوق العمل.

وأوضح الوزير أن المديريات تعمل على توفير فرص عمل مناسبة للراغبين فى العمل بمنشآت القطاع الخاص بعد انتهاء الدورات التدريبية، ونشر ثقافة ريادة الأعمال للراغبين فى إقامة مشاريع خاصة بهم وتوفير مصادر التمويل المختلفة لتمويل مشروعاتهم، لإنشاء مشروعات صغيرة.



ووجه الوزير خريجى التدريب إلى ضرورة الاستفادة من الدورات التدريبية التى حصلوا عليها فى مراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية ووحدة التدريب المتنقلة، فى عمل مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر لهم، أو التعاون مع بعضهم البعض فى مشروعات خاصة، مشيرا إلى أن تلك الدورات أعطت الفرصة للمتدربين من التعرف على بعضهم البعض والتنسيق فيما بينهم لأداء الأعمال بما يخدم المشروعات التى يمكن تنفيذها.



وأضاف الوزير أن جهاز تنمية المشروعات، و"مشروعك"، والمحافظة، على استعداد تام لتقديم الدعم اللازم لخريجى التدريب المهنى فى عمل مشروعات خاصة بهم وتقديم دورات تدريبية لمساعدتهم فى التخطيط لمشروعاتهم وكيفية تحقيق النجاح فيها، وتوفير الدعم المالى اللازم لذلك من خلال العديد من الأساليب التى يتيحها الجهاز.



ووجه الوزير مديرية القوى العاملة بالمحافظة بضرورة إعداد قواعد بيانات متكاملة لخريجى وحدات التدريب المتنقلة ومراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية، بحيث تشكل تلك القاعدة الأساس فى تلبية احتياجات خريجى التدريب سواء بتوفير فرص عمل لائقة لهم فى منشآت القطاع الخاص بالمحافظة ومتابعتهم فيها، أو توجيههم ومساعدتهم فى عمل مشروعات خاصة بهم.