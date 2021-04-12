النواب يوافق على تقرير الحساب الختامى للموازنة

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/202، وإحالته للحكومة لاتخاذ اللازم فى شأنها.





وقال جبالى: التقرير العام للحساب الختامى للموازنة، يضم كافة مشروعات الحسابات الختامية للموازنة والهيئات الإقتصادية. وشهدت الجلسة انتقاد غياب الوزراء عن حضور الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة.

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