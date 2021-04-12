خلال شهرين.. 230 ألف خدمة طبية لأهالى الأقصر ضمن التأمين الصحى الشامل

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تقديم 230 ألف خدمة طبية "تشخيصية وعلاجية"، للمواطنين بمحافظة الأقصر ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك منذ انطلاق المنظومة بالمحافظة فى 16 فبراير الماضى وحتى اليوم.





جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، مستشفى إيزيس التخصصى للنساء والولادة "البياضية سابقًا"، يرافقها الدكتور أحمد السبكى، مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية، والمهندس خالد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة، فى إطار جولتها الميدانية لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحى الشامل والتى انطلقت بمحافظة الأقصر فى 16من فبراير الماضى.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة تفقدت أقسام المستشفى المختلفة، حيث تفقدت غرف العمليات واطمأنت على جاهزيتها لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، كما تفقدت حضانات الأطفال، كما تفقدت قسم الغسيل الكلوى، وحرصت على التحدث معهم والاستماع إلى آرائهم فى الخدمة الطبية المقدمة لهم، موجهة بإصدار "كارت طوارئ" لمرضى الغسيل الكلوى بالمحافظة لاستخدامه فى حالة تنقلهم من محافظة لآخرى للحصول على جلسات الغسيل الكلوى الخاصة بهم تيسيرًا عليهم.



وتابع مجاهد أن الوزيرة وجهت باعتماد مستشفى إيزيس التخصصى بمحافظة الأقصر، ضمن برنامج الزمالة المصرية، كما وجهت بانضمام الأطقم الطبية بالمستشفى إلى البرامج التدريبية التى تتيحها الوزارة بالتعاون مع كلية طب جامعة هارفارد، ضمن مبادرة الاستثمار فى مقدمى الخدمة الطبية.

وأشار مجاهد إلى أن الوزيرة أشادت بمستوى التجيهزات بالمستشفى وفقًا لمعايير الجودة لهيئة الرقابة والاعتماد بمنظومة التأمين الصحى الشامل لضمان تقدم خدمات طبية ذات جودة عالية للمواطنين، مشيرة إلى أنه أول وأكبر مستشفى لخدمة أهالى جنوب الصعيد فى تخصص النساء والولادة، حيث سيقدم المستشفى خدمات النساء والولادة، والأمومة والطفل، والأطفال المبتسرين، والغسيل الكلوى ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، بطاقة استيعابية 28 سريرًا، و29 ماكينة غسيل كلوي، و20 عيادة خارجية، و5 معامل تحاليل، ووحدة عناية مركزة بطاقة 10 أسرة، و10 أسرة طوارةء، و4 غرف عمليات، و30 حضانة للأطفال، بالإضافة إلى 18 عيادة خارجية.



وذكر مجاهد أن الوزيرة حرصت خلال زيارتها للمستشفى على التحدث مع المرضى للوقوف على مدى رضائهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم بالمستشفى، ومن جانبهم توجه المرضى بالشكر للدكتورة هالة زايد، لحرصها على زيارتهم ميدانيًا والاطمئنان على الخدمات المقدمة لهم، مشيدين بما لمسوه على أرض الواقع من تطوير بالمنظومة الصحية.

ووجهت الوزيرة الشكر للأطقم الطبية بمستشفى إيزيس التخصصى لما يبذلونه من جهد فى تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، مشيرة إلى أنه تم تقديم الخدمة الطبية لأكثر من 3000 سيدة منتفعة بالمستشفى خلال شهر، بواقع إجراء 160 عملية جراحية.

ومن جانبه، وجه المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على إدارتها للمنظومة الصحية بمصر، وزياراتها الدورية للمحافظة، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين مما ساهم فى تطوير المنظومة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن تطوير المنظومة الصحية لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، تأتى ضمن حزمة الخدمات المجتمعية التى يقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسى للمواطنين، حرصا على توفير حياة كريمة لهم.

يذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل تضم 6 محافظات هم "الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء" والتى انطلقت بها المنظومة يوم 16 فبراير من العام الجاري، و"بورسعيد" التى انطلقت بها المنظومة بها فى يوليو 2019، بالإضافة إلى محافظتى "السويس وأسوان" والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بدأت زيارتها الميدانية أمس الأحد بتفقد عدد من المستشفيات التى تستقبل مرضى فيروس كورونا بمحافظتى قنا وسوهاج للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، بالإضافة إلى متابعة سير العمل بخطة الوزارة لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية بمختلف محافظات الجمهورية.