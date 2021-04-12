سعفان: إعداد قواعد بيانات للعائدين من الخارج لتوفير مشروعات صغيرة لهم

جدة - نرمين السيد - التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحافظ دمياط منال عوض، اليوم الإثنين، العمالة المصرية العائدة من الخارج بالمحافظة، لمساعدتهم فى عمل مشروعات صغيرة، بحضور إسلام إبراهيم نائب المحافظ، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، ومنى على الأطروش مدير مديرية القوى العاملة، وحسام شبكة مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة.





وأكد وزير القوى العاملة، فى مستهل كلمته، أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية وجهت بالاهتمام بالعمالة المصرية العائدة من الخارج، وعليه عملت الوزارة على الاهتمام بتلك الفئة وتوفير وضع لا يشعرها بأنها تركت مجال عملها فى أى دولة ولا يوجد لها فرص فى بلدها، لافتا إلى أنه حضر إلى لقائهم لخدمتهم، ولكى يطمئن على نجاح المشروعات التى تقدموا بها، وفى نفس الوقت يكونوا هم أنفسهم على قناعة كاملة بفكرة مشروعاتهم، وليكتب له فى النهاية النجاح.

أكد الوزير انه فى الفترة الحالية تحتاج الدولة أن تستعيض عن العمل بالخارج بعمل مشروعات صغيرة، للشباب من خلال جهاز تنمية المشروعات وجهاز مشروعك فى وزارة التنمية المحلية وفروعه فى المحافظات والذى سوفران الدعم اللازم الذى يحتاجه الشباب لعمل مشروعات خاصة بهم، كما نسعى لزيادة تلك الجهات التى يمكن التعامل بما يوفر كل المساعدة اللازمة بكل أشكالها.



وأشار الوزير أن محافظة دمياط من المحافظات التى يعمل فيها جهاز تنمية المشروعات على نطاق واسع، يملك فيها الجهاز العديد من نماذج المشروعات التى يمكن الاقتداء بها عند بداية التخطيط للمشروع الخاصة بالشباب بما يحقق النجاح اللازم لها، كما يقوم الجهاز بالعديد من الدورات التدريبية فى مجال ريادة الأعمال وكيفية إعداد دراسة الجدوى للمشروعات، وفى مجال الحسابات لغير المحاسبين، والتى على أثرها يمكن تحديد ما تريد عمله، وكيفية القيام به على الوجه الصحيح مدتها لا تزيد عن ه أيام، يلى تلك المرحلة مرحلة اختيار المشروعات التى يمكن أن تحقق فيها نجاح فى أسرع وقت ممكن.

وأوضح الوزير أننا نحتاج النجاح لتلك المشروعات التى سيتم البدء فيها، موجها مديرية القوى العاملة بالمحافظة بضرورة إعداد قواعد بيانات كاملة للعائدين من الخارج الذين قاموا بعمل مشروعات صغيرة خاصة بهم، وأيضا توفير العمالة الماهرة لأصحاب المشروعات فى تعاون مع المحافظة والجهات المعنية، فضلا عن البدء فى الدورات التدريبية بالتعاون مع الجهاز فورا، وإعداد قاعات التدريب وتقسيم العائدين من الخارج على 3 دورات مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الوزير أنه يمكن البدء فى المشروع صغير وعند تحقيق النجاح يمكن زيادة حجم التمويل اللازم لزيادة راس المال المقدم من الجهاز، وهذا هو الهدف الذى يسعى نحوه الجهاز فى المرحلة الحالية لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة الناجحة.

وكان الوزير قد رحب الوزير فى مستهل كلمته بالحضور، مشيدا بالتعاون المثمر مع جهاز تنمية المشروعات والمحافظة، وجهاز مشروعك وإدخال جهات أخرى معنية نحتاج التعاون فيها منها بنك ناصر لخدمة أبنائنا من العمالة العائدة من الخارج وخريجى التدريب، كما أشاد بدوره فى تنظيم العملية، ويسعى لتلبية طلبات المتدربين ويسهل جميع الإجراءات لتوفير ما يحتاجون إليه لعمل مشروعاتهم.

وأضاف الوزير خلال لقائه أن حلم الوزارة الوصول لمليون مشروع على مستوى الجمهورية، توفر فرص عمل للشباب يديرها خريجى التدريب والعمالة العائدة، والتى بنجاحها يكلل نجاح الوزارة فى توفير فرص عمل والقيام بدورها فى المجتمع، نحو المساعدة فى تأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة بالتعاون مع كل الجهات المعنية.

واستعرض مدير فرع الجهاز الخدمات التى يقدمها الجهاز، منها إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وإصدار التراخيص النهائية للمشروعات.