مدبولى يهنئ الصحفيين بشهر رمضان: تقدمون دورا كبيرا فى خدمة الوطن

جدة - نرمين السيد - وكتب مدبولى، فى بيان له، "الكتاب والصحفيون والإعلاميون المتابعون لأنشطة وفعاليات مجلس الوزراء تحية طيبة وبعد.. يطيب لى، ونحن جميعا نستقبل شهر رمضان المعظم، أن أتقدم لكم بأخلص التهانى القلبية بهذه المناسبة العطرة، مقرونة بأطيب التمنيات بأن يعيد المولى عز وجل هذا الشهر الفضيل علينا جميعا وعلى شعب مصر العظيم بالخير والرخاء والبركات، وأن تكون مصرنا الحبيبة فى أفضل حال".

وأضاف: "بهذه المناسبة، اسمحوا لى أن أجدد التأكيد، بالإنابة عن أعضاء الحكومة، وبالأصالة عن نفسى، على الدور الكبير الذى تقومون به فى إبراز الإجراءات التى تتخذها الدولة بشأن دفع العمل نحو استكمال مسيرة النهضة التنموية التى تشهدها البلاد حاليا تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بجميع مواقع العمل والإنتاج لصالح الوطن، وسعيا لتحقيق طموحات المواطنين".

واختتم: "أستثمر هذه المناسبة لأثمن كل جهود وسائل الإعلام فى هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن، التى تتطلب دحض كل الشائعات، من خلال تقديم الحقائق وتوعية المواطنين بها".