مستشار رئيس الوزراء: الإعلام يواجه الشائعات بالحقيقة والمعلومة الصحيحة

جدة - نرمين السيد - وقال يونس، فى بيان له اليوم الإثنين، "يطيب لنا، فى المكتب الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، أن نستثمر مناسبة حلول شهر رمضان المعظّم، للتعبير عن مشاعر الوُد الصادقة لزملائنا من الكتاب والصحفيين والإعلاميين، الذين يتابعون أنشطة وفعاليات مجلس الوزراء، ونتقدم لكم جميعًا، اليوم، بأخلص التهانى وأصدق التمنيات بأن يعيد الله عليكم هذا الشهر الفضيل وأنتم جميعًا فى أفضل حال، وأن تكون مصرنا الحبيبة فى أمن وخير ورخاء".
وأضاف: "بهذه المُناسبة، فإننا نُثمن الجهود التى تبذلونها لمتابعة أنشطة الحكومة فى مختلف القطاعات، مُتطلعين إلى استمرار العمل يدًا بيد لتحقيق هدف مُشترك، وهو مواجهة الشائعة بالحقيقة، وتوفير المعلومة الصحيحة، والخبر الصادق، سعيًا لاستكمال مسيرة تنمية وطننا الغالى".
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