جدة - نرمين السيد - تبادل محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الإثنين، ومنال عوض محافظ دمياط ، الدروع، حيث أهدى الوزير درع الوزارة للمحافظ تقديرًا لها على جهودها الحثيثة المبذولة فى خدمة أبناء المحافظة.





كما أهدى المحافظ درع المحافظة إلى وزير القوى العاملة تقديرًا له على جهده فى الارتقاء بالعملية الإنتاجية من خلال توفير فرص عمل لذوى الهمم والعزيمة فى إطار مبادرة حياة كريمة، فضلا عن رعاية وحماية ومساعدة العمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين بتسليم بوالص تأمين على الحياة لهم ضد الحوادث الشخصية، حيث تغطى الوثيقة الوفاة والعجز الكلى أو الجزئى المستديم بما فى ذلك نفقات العلاج الطبى، ومساعدة العمالة المصرية العائدة من الخارج فى إقامة مشروعات صغيرة لهم. جاء ذلك فى الاحتفالية التى أقامتها مديرية القوى العاملة بالمحافظة لتسليم بوالص التأمين للعمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين، وذلك بحضور إسلام إبراهيم نائب المحافظ، ومحمد همام سكرتير عام المحافظة، ومجدى محمد الوصيف، السكرتير العام المساعد، ومنى على الأطروش مدير مديرية القوى العاملة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير القوى العاملة يتسلم درع دمياط تقديرا لجهوده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.