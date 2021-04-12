شكرى: روسيا تتفهم أهمية قضية سد النهضة

جدة - نرمين السيد - وأفاد شكرى، فى بيان له، أنه ناقش مستجدات القضية الفلسطينية، ودفع جهود السلام.. كما تم استعراض آليات التعاون بين البلدين، وكيفية تدعيم هذا التعاون ودفعه.
وأشار إلى أنه أطلع لافروف على مستجدات مفاوضات سد النهضة، مؤكدًا تفهم الجانب الروسى أهمية هذه القضية لمصر، واستمرار التنسيق للتوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث ونزع فتيل الأزمة.
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