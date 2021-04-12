السفير المصري في بكين يلتقي برئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي

التقى السفير د. محمد البدري٬ سفير مصر في الصين٬ بــ “Luo Zhaohui” رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، حيث تم استعراض أنشطة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية خلال السنوات الماضية، وكذا جهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين في شتى المجالات، وكذا تفعيل التعاون الثلاثي بين الوكالتين في القارة الإفريقية لما لهما من خبرة في مجال التعاون الإنمائي، وتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، أشاد رئيس الوكالة الصينية بالروابط التاريخية بين البلدين، ومستوى العلاقات الثنائية بين الجانبين، وكذا بوتيرة التعاون القائم، معرباً عن استعداد وكالته لتعزيز التعاون مع الجانب المصري على المستوي الثنائي خاصة في مجال نقل التكنولوجيا المتطورة والطاقة الجديدة والمتجددة والصحة العامة، ومكافحة الأوبئة، وكذا التعاون الثلاثي في القارة الإفريقية بما يحقق المنفعة العامة لجميع الأطراف، وأشاد بالسياسات الإنمائية المصرية وبما حققه الاقتصاد المصري من نجاحات كثيرة في عهد السيد الرئيس.