لافروف: مهتمون بتسوية ملف سد النهضة الإثيوبى عبر الحوار السياسى

قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إن موسكو مقتنعة بأن الحل المنسق بين كل الأطراف المعنية بقضية سد النهضة ويضمن المصالح الشرعية سيوفر ظروفا للتسوية الشاملة.، مشيرا إلى أن بلاده مهتمة بتسوية هذه المسألة عبر الحوار السياسى وخلق ظروف جيدة واقترحنا تحريك هذا الموضوع ولا نسعى للعب أى أدوار أخرى ولم يتم توجيه دعوة لنا لدور الوساطة ونعير أهمية كبرى للاتحاد الأفريقى لهذه العملية.

وعن الملف الليبى، أضاف وزير الخارجية الروسى، خلال مؤتمر صحفى مع نظيره سامح شكرى بالقاهرة، ناقشنا الملف الليبى وأكدنا أن استقرار الأوضاع الميدانية يشكل تأمين الاستقرار السياسى، مشددا على أن موسكو تدعم تنفيذ كل المقررات التى قررها الليبيون أنفسهم، ومواصلة تنفيذ اتفاقيات مقررات 5 + 5

وأشار إلى أن الموقف الروسى تجاه القضية فلسطينية ثابت منذ سنوات، داعيا إلى عدم تهميش القضية نتيجة التطبيع مع بعض الدول العربية.