سعفان”ومحافظ دمياط يسلمان 50 متدرباً شهادات اتمام التدريب بالوحدة المتنقلة

سلم وزير القوي العاملة محمد سعفان، ومحافظ دمياط منال عوض اليوم الاثنين، 50 شهادة إتمام الدورة التدريبية للجنسين مجانا، علي مهن الخياطة والتفصيل ، وكهرباء تركيبات بوحدة التدريب المتنقلة التي وفرتها وزارة القوي العاملة لخدمة أبناء المحافظة بقرية أبو راشد مركز كفر سعد ، لتقدم تدريبات مهنية مميزة للشباب والفتيات على مختلف الحرف.

جاء ذلك على هامش زيارة الوزير لتسليم بوالص تأمين علي الحياة للعمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين بالمحافظة ، وذلك بحضور إسلام إبراهيم نائب المحافظ ، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدي عبد الوصيف السكرتير العام المساعد، ومني علي الأطروش مدير مديرية القوي العاملة ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال الوزير: إن التدريب على المهن المذكورة يأتي نظراً لحاجة المجتمع وتخفيفاً لحدة البطالة وتنمية القدرات ومهارات الموارد البشرية لتلبية متطلبات سوق العمل.

وأوضح الوزير أن المديريات تعمل على توفير فرص عمل مناسبة للراغبين في العمل بمنشآت القطاع الخاص بعد انتهاء الدورات التدريبية ، ونشر ثقافة ريادة الأعمال للراغبين في إقامة مشاريع خاصة بهم وتوفير مصادر التمويل المختلفة لتمويل مشروعاتهم ، لإنشاء مشروعات صغيرة.

ووجه الوزير خريجي التدريب إلي ضرورة الاستفادة من الدورات التدريبية التي حصلوا عليها في مراكز التدريب المهني التابعة للمديرية ووحدة التدريب المتنقلة، في عمل مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر لهم، أو التعاون مع بعضهم البعض في مشروعات، خاصة ، مشيرا إلي أن تلك الدورات أعطت الفرصة للمتدربين من التعرف على بعضهم البعض والتنسيق فيما بينهم لأداء الأعمال بما يخدم المشروعات التي يمكن تنفيذها.

وأضاف الوزير أن جهاز تنمية المشروعات، و"مشروعك"، والمحافظة، على استعداد تام لتقديم الدعم اللازم لخريجي التدريب المهني في عمل مشروعات خاصة بهم وتقديم دورات تدريبية لمساعدتهم في التخطيط لمشروعاتهم وكيفية تحقيق النجاح فيها ، وتوفير الدعم المالي اللازم لذلك من خلال العديد من الأساليب التي يتيحها الجهاز.

ووجه الوزير مديرية القوي العاملة بالمحافظة بضرورة إعداد قواعد بيانات متكاملة لخريجي وحدات التدريب المتنقلة ومراكز التدريب المهني التابعة للمديرية، بحيث تشكل تلك القاعدة الأساس في تلبية احتياجات خريجي التدريب سواء بتوفير فرص عمل لائقة لهم في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة ومتابعتهم فيها، أو توجيههم ومساعدتهم في عمل مشروعات خاصة بهم.

وقال وزير القوي العاملة : إن هناك 27 وحدات تدريب متنقلة تجوب قري ونجوع المحافظات ، وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال مبادرة الوزارة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهنى، مشيرا إلي أن كل وحدة تقوم بعقد ثلاث دورات تدريبية فى كل قرية تتواجد بها لمدة ثلاثة أشهر بمعدل دورة كل شهر ، ومن ثم تنطلق لقرية أخرى لتغطية قرى المحافظات ، مؤكدًا أنه يتم متابعة هذه الآلية لتقييمها أولا بأول .

وكان الوزير قد وجه مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة بوضع آلية منضبطة لاستئناف العملية التدريبية بكافة المراكز الثابتة والمتنقلة التابعة لها يراعي فيها الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وأعمال التعقيم والتطهير اليومي للأجهزة والمعدات وأماكن التدريب للحد من انتشار فيروس كورونا ، فضلاً عن تخفيض أعداد المتدربين بالورش والمراكز لما يقرب من 50% من سعتها التدريبية.