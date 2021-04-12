ضياء رشوان: طرح زيادة معاش الصحفيين 20% على مجلس النقابة

جدة - نرمين السيد - وأوضح نقيب الصحفيين خلال لقاء مع محررى النقابة اليوم، أن الزيادة بنسبة 20 % توازى نفس الزيادة فى البدل، لترتفع قيمة المعاش إلى 2.100 جنيه، موضحا أن القرار سيكلف النقابة نحو 9 ملايين جنيه.

وأشار رشوان إلى أن النقابة تنفق سنويا نحو 42 مليون جنيه على المعاشات، وستزيد حوالى 9 ملايين جنيه لتصل إلى 51 مليون جنيه سنويا.