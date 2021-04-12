البرلمان يرفع جلساته لـ 25 أبريل

جدة - نرمين السيد - وقال قبل رفع الجلسة: "شهر رمضان شهر عمل لا شهر كسل"، متوجها بالتهنئة لجموع المصريين بوجه خاص والأمة الإسلامية بوجه عام بمناسبة حلول الشهر الكريم. وأوضح حنفى جبالى، أن مجلس الوزراء، سبق وقرر ترحيل الإجازات إلى نهاية الأسبوع. جاء ذلك بعد توضيح بعض النواب بأن 25 أبريل ذكرى تحرير سيناء إجازة رسمية، مشيرًا إلى أنه سيتم إبلاغ الأعضاء فى حال أى تغيير يحدث.

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