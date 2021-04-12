مليار و40 مليون جنيه.. النواب يقر الحساب الختامى للموازنة

جدة - نرمين السيد - وبلغ الباب الثانى من الاستخدامت أكثر من 524 مليونًا، وبلغ الباب الثالث أكثر من 13 مليونًا.

كما وافق مجلس النواب نهائيًا خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على التقرير العام بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى وحساب ختامى الخزانة العامة عن السنة المالية 2019-2020.