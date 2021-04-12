جبالى يهنئ الشعب المصرى بحلول شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - وقال جبالى، فى بيان له اليوم الإثنين، "تهل علينا بعد ساعات قليلة نسمات شهر رمضان الكريم، شهر القرآن، والرحمة، والعمل الصالح، والمغفرة".
وأضاف: "بهذه المناسبة الجليلة، أتوجه باسمى واسمكم بخالص التهنئة للشعب المصرى بوجه خاص، وللأمة الإسلامية بوجه عام، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا، وأن ينعم على بلدنا الغالى مصر بالخير والنماء والرخاء، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.. وكل عام وأنتم بخير".
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