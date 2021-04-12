صور.. قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم مشروعا لإدارة الأزمات بسوهاج

جدة - نرمين السيد - وبدأ التدريب بعرض تقارير مديرى الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظة للوقوف على مدى جاهزيتها لمجابهة المواقف الطارئة.



كما تم فرض بعض السيناريوهات المختلفة لمجابهة "المواقف الطارئة - أزمات - كوارث" بما يتناسب مع التحديات المحتملة، وذلك بحضور عدد من طلاب جامعة سوهاج.



كما تم المرور على اصطفاف المعدات والمركبات الخاصة بالمحافظة للتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها كذلك المرور على معسكر الإيواء العاجل ومستشفى العزل الميدانى.

وسبق ذلك عرضا عسكريا قدمه طلبة المدارس الثانوية العسكرية "عام - فنى" بالمحافظة عكس مستوى التدريب والتأهيل والإنضباط العسكرى لديهم، وتم تنفيذ بيان عملى لأنسب أسلوب لنجدة هدف حيوى داخل المحافظة.



وفى نهاية المشروع تم تكريم عدد من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة فى سبيل رفعة مصر الغالية.