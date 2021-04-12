صور.. افتتاح المحطة الوسيطة لنقل المخلفات بالمقطم بحضور 3 وزارء  

جدة - نرمين السيد - حضر الافتتاح المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وإيهاب الشرشابىن رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة وقيادات وزارت التنمية المحلية والبيئة والانتاج الحربى.

وعقب ذلك تفقد وزراء التنمية المحلية والبيئة والإنتاج الحربى ورئيس الهيئة العربية للتصنيع ومحافظ القاهرة اصطفاف معدات هيئة النظافة والتجميل الموجودة بجراج بجوار المحطة والتى تم إجراء الصيانة لها ضمن البرنامج الممول من وزارة التنمية المحلية لإصلاح معدات منظومة المخلفات بمختلف المحافظات بقيمة 400 مليون جنيه.

وأكد محمود شعراوى، أن افتتاح المحطة وإصلاح المعدات يأتى فى إطار تنفيد توجيهات القيادة السياسية لتنفيذ البرنامج الأول الخاص بالبنية التحتية لمنظومة المخلفات، مشيراً أنه تم تخصيص حوالى 200 مليون جنيه لمحافظة القاهرة لمشروعات المرحلة الأولى من المنظومة، التى تتضمن إقامة وتشغيل المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة وشراء المعدات والآلات الجديدة، مؤكداً سعى الوزارة لرفع كفاءة عمليات النقل والجمع للمخلفات لتحسين مستوى النظافة والحفاظ على صحة المواطنين.

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية المتابعة الجيدة لعملية استخدام المعدات الجديدة وكذا التى تم إجراء صيانة لها والتى تسلمتها المحافظات خلال الفترة الماضية لضمان حسن إدارتها وتشغيلها للاستفادة بها بصورة جيدة.

من جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن افتتاح المحطة يعد خطوة جديدة فى أعمال البنية التحتية لمنظومة المخلفات، ضمن الدور التخطيطى والتنظيمى والرقابى لوزارة البيئة فى المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، وأيضاً دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات طبقا للقانون 202 لسنة 2020 والذى يهدف إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بادارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة للمخلفات بأنواعها، والتغلب على التحديات الحالية والمستقبلية.

ومن جانبه أعرب المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى عن سعادته بالمشاركة فى افتتاح المحطة، مؤكداً أن إنشاء هذه المحطة يعد أحد النماذج الجيدة التى تعكس التكامل والتعاون بين مختلف الشركاء القائمين على تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات من أجل إنجاز العمل بما يخدم مصلحة المواطن والعمل على سرعة التخلص من المخلفات حفاظاً على صحة المواطنين والحفاظ على البيئة.

وأضاف الوزير أن منظومة إدارة المخلفات الصلبة الجديدة ترتكز بالأساس على تطوير وتجهيز البنية التحتية اللازمة على مستوى جميع المحافظات، مشيداً بإقامة مثل هذه المحطات والتى تساهم فى التخلص المستمر من المخلفات وعدم تراكمها ورفع كفاءة ومستوى النظافة بما يؤدى إلى حماية البيئة من التلوث وذلك بالاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.

ومن جانبه أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات والتخلص الآمن منها، واتخاذ التدابير للحفاظ على البيئة، من خلال منظومة جديدة للإدارة المُتكاملة للمخلفات.

وأشار التراس إلى أنه تم الإطلاع على تجارب الدول المتقدمة فى هذا الإطار، للتعرف على أحدث التقنيات والأساليب، موضحا أن دور العربية للتصنيع يتمثل فى التصميم المعمارى لرصيف التفريغ والمطالع والمنازل للمحطة المناولة الثابتة بمنطقة المقطم، وتوريد وتركيب عدد (2) تجهيزة لتجميع المخلفات من العربات الصغيرة إلى العربات الكبيرة بدون تدخل عنصر بشرى، وأيضا توريد وتركيب ميزان بسكول حمولة 120 طن، بالإضافة إلى توريد (9) عربات قلاب حمولة 40 متر مكعب وتوريد لودر سعة الكبشة 1.3 متر مكعب.

وأضاف أنه تم توريد ضاغط هواء ومغسلة لأعمال الصيانة اليومية للمحطة والمعدات وتوريد مولد كهربائى قدرة 10 كيلو وات، مؤكدا تعميق التصنيع المحلى للعديد من المعدات بالاستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة فى هذا المجال، مع مراعاة تصميم المنظومة بما يراع كافة الشروط البيئية والمظهر الحضارى.

وأكد خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن تنفيذ محطة المناولة يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لرفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية والتغلب على مشكلة تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ محطة المناولة بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع وتبلغ مساحة محطة المناولة 5040 م٢ بطاقة استيعابية تبلغ 3500 طن / يوم، وقد قامت المحافظة بتنفيذ الأعمال الإنشائية والمدنية بتكلفة تقدر بنحو 17.5 مليون جنيه، كما تم تنفيذ الأعمال الميكانيكية والكهربائية من خلال الهيئة العربية للتصنيع بتكلفة إجمالية قدرها 1.75 مليون جنيه.

وقامت الهيئة العربية للتصنيع بتسليم هيئة نظافة وتجميل القاهرة سيار ات ومعدات المحطة والتى تبلغ تكلفتها حوالى 29 مليون جنيه وتشمل 9 رأس جرار ماركة رينو + نصف مقطورة قلاب خلفى سعة 40م3 ، وعدد 1 لودر كاتر بيلر سعة القادوس 1م3 ، ووحدة غسيل + كمبروسور سعة 500 لتر، ومولد كهرباء قدرة 10 كيلو وات، وقد قامت الهيئة العربية للتصنيع بتدريب سائقى هيئة النظافة على السيارات والمعدات الجديدة.