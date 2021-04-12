شكري ولافروف يؤكدان عمق العلاقات بين البلدين وتحديد موعد اجتماعات ”٢+٢” قريبا

أكد وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الروسى سيرجي لافروف، عمق علاقات التعاون التي تربط بين البلدين في شتى المجالات بالإضافة إلى التنسيق الوثيق بين القاهرة وموسكو تجاه العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذي عقده الوزيران اليوم الاثنين في ختام مباحثاتهما بالقاهرة.

ورحب شكري في بداية المؤتمر الصحفى بوزير خارجية الروسي، مشيرا إلى أن الوزير لافروف شرف اليوم باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي له.

وأضاف أنه عقد ولافروف جلسة مباحثات مغلقة أعقبها جلسة مباحثات موسعة حيث تم تناول كافة أوجه التعاون وهناك رضاء لوتيرة التعاون سواء فيما يتعلق بمحطة الضبعة للاستخدام السلمي للطاقة النووية أو تطوير السكك الحديدية أوالمنطقة الصناعية الروسية في مصر بالإضافة إلى بحث التبادل التجاري.