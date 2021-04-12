شكرى: تعثر المسار الأفريقى فى مباحثات سد النهضة بسبب تعنت إثيوبيا

أكد وزير الخارجية سامح شكرى أن مصر بذلت وأبدت خلال مفاوضات سد النهضة الإثيوبى مرونة كبيرة ومراعاة للمصالح الإثيوبية وتحقيق مصالح الدول الثلاث دون الإضرار بدولتى المصب، معتبرا أن قضية المياه أمر وجودى لدولتى المصب ولا يمكن قبول أن يتخذ أى طرف من الأطراف إجراءات أحادية، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يتسق مع استمرار المفاوضات.
وأشار شكرى، فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الروسى فى القاهرة، إلى أن موسكو لها القدرة فى أن تؤكد لكافة الأطراف على ضرورة التوصل لحل، وقال الوزير: "نرى أن المسار الأفريقى للاسف يتعثر نظرا للتعنت الإثيوبي".
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