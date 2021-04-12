شعراوى يتلقى تقريرًا حول أهم استجابات مبادرة ”صوتك مسموع” للمواطنين في عدة...

في ضوء اهتمام اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بمتابعة مبادرة صوتك مسموع بشكل دورى ومستمر نظراً لاختلافها عن أي آلية سابقة لاستقبال شكاوي المواطنين لاعتمادها علي أبسط الطرق غير التقليدية لتلقى الشكاوى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي خاصة الفيس بوك و"الواتس اب" للتيسير على المواطن وسرعة الاستجابة لشكواه.... تلقى اللواء محمود شعراوى تقريرًا حول أهم استجابات مبادرة "صوتك مسموع" للمواطنين في عدة محافظات خلال شهر مارس 2021 والتي تركزت على شكاوى مخالفات بناء وتراكمات قمامة وفساد وإشغالات ، وقد أشار التقرير الى أنه :-

- بالنسبة لمحافظة القاهرة تمت الاستجابة لشكوى أهالي الهضبة الوسطى بالمقطم من وجود حواجز حديدية تعوق حركة المارة وقد تم التواصل مع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة ونزول حملة من الحى ورفع الحواجز وإزالة اسباب الشكوى، إلى جانب شكوى ايضاً من أهالي المنطقة نفسها بوجود بناء مخالف وتم نزول حملة وفك الشدة الخشبية للدور المخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه صاحب العقار ، وشكوى من اهالى شرق مدينة نصر من وجود مخالفات وروائح صادرة من مقهى وقد تم الاستجابة الفورية واغلاق وتشميع المقهى وإتخاذ الإجراءات القانونية مع صاحب المقهى ، وبالمرج الجديدة اشتكى الاهالى من تراكم القمامة وانتشار الإشغالات بموقف المرج الجديد وتم التنسيق مع الاجهزة التنفيذية للمحافقظة ونزول حملة من الحى وهيئة نظافة وتجميل القاهرة وتم رفع الإشغالات وإزالة تراكم القمامة بالموقف.

كما تعاملت المبادرة مع شكوى تضرر أهالي الزيتون من وجود محل لبيع المواد القابلة للاشتعال مما يهدد حياة المواطنين بشارع سليمان أباظة متفرع من طومان باى وقد تم نزول حملة و إغلاق المحل وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه صاحبه.

- وفيما يتعلق بمحافظة الجيزة، استجابت المبادرة لشكوى تضرر مواطنين من تحول جراج بالمنطقة 227 بحدائق الاهرام الى مخزن مواد قابلة للاشتعال مما يهدد حياة المواطنين ، إلى جانب شكوى أخرى من وجود سنتر تعليمى بمنطقة الملكة بفيصل اسفله مستودع انابيب مما يهدد حياة المواطنين وتم الاستجابة السريعة للاهالى ونزول حملة وغلق مركز الدروس الخصوصية وغلق مستودع الانابيب ورفع عدد من انابيب البوتاجاز .

- وفي محافظة القليوبية، استجابت المبادرة لشكوى أهالي حى شرق شبرا الخيمة من وجود إشغالات وقمامة بمنطقة ترعة الشابورى وتم رفع الإشغالات بالمنطقة وإزالة الإشغالات ، فضلاً عن شكوى المواطنين بالخصوص من انتشار القمامة بالشوارع وقد تم نزول حملة ورفع وإزالة القمامة .

- واستجابت المبادرة في محافظة الإسكندرية، لشكوى تضرر الأهالي بالمنتزه أول من وجود تعديات على عقار وتم توجيه حملة من الحى وشرطة المرافق وإزالة التعديات وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه صاحب العقار، اضافة الى شكوى المواطنين بحى الجمرك من وجود اشغالات وتراكم القمامة بميدان المنشية وتم بالفعل رفع الإشغالات وتراكم القمامة بالميدان ، كما تضرر اهالى سموحة من صدور أصوات وازعاج من مغسلة غير مرخصة تعمل في غير أوقات العمل ليلاً وتم نزول حملة من حى شرق وتم إغلاق المغسلة وإتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه صاحبها.

- وفي محافظة اسوان استجابت مبادرة صوتك مسموع، لشكوى أهالي نصر النوبة من وجود تعديات خلف كوبري توشكى وقد تم نزول حملة وإزالة التعديات .

- وفى محافظة الاقصر تلقت المبادرة شكوى من أهالى قري الهنادى والحميدات والدير والحليلة والكلابية ومركز اسنا والاقصر من وجود قصور في الصرف الصحى بالقري وبالتنسيق مع المحافظة أفادت أنه تم اسناد اعمال الصرف الصحى للهيئة العربية للتصنيع تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير 1500 قرية ، كما يتم العمل حالياً على إنشاء مشروع الصرف الصحى بقرية الدير على مساحة 1170 لخدمة قري اسنا والنجوع التابعة لها

- وفي محافظة بورسعيد استجابت المبادرة لشكوى المواطنين من انتشار القمامة والتلوث بشوارع بورفؤاد إضافة الى اهمال بسور الملاحات وقد تم نزول حملة ورفع تراكمات الرمال على الجانبين ورفع كفاءة سور الملاحات ببورفؤاد .

- وفي محافظة الشرقية اشتكى المواطنون بالزقازيق من تراكم القمامة في عدة أماكن وقد تم الاستجابة الفعلية ورفع التراكمات .

- وفى محافظة البحيرة تضرر أهالى ابسيوم الشرقية –الوفائية من عدم وجود إنارة بمدخل قرية ابسيوم وقد تم إنارة 18 كشاف على طريق ابسيوم الشرقية مدخل الوفائية بالبحيرة.

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- وفى محافظة سوهاج استجابت المبادرة لشكوى المواطنين بجهينة من عدم وجود إنارة بجسر السوهاجية بنجع اولاد ابو زيد وقد تم نزول لجنة من مجلس مدينة تضم فنيين وتم إنارة الجسر ، إضافة الى شكوى المواطنين بطهطا من عدم وجود إنارة بقرية نزلة القاضي وقد تم نزول حملة وإنارة شوارع القرية.

- وفي محافظة الغربية تضرر أهالى شرشابة وزفتى من وجود كشك مخالف يتم توسعته بالمخالفة وقد تم نزول حملة ورفع الكشك المخالف .

- وفى محافظة الدقهلية اشتكى أهالى شرق المنصورة من وجود مطب خرسانى يتسبب في تجميع مياه المطر أمام المنازل ويعيق حركة المارة وقد تم إزالة المطب الصناعى وإزالة اسباب الشكوى ، واستجابت المبادرة أيضاً للمواطنين بدكرنس من تراكم القمامة بمنطقة ميت سعدان بقرية اشمون الرمل امام محطة قطار دكرنس وقد تم رفع القمامة بالشوارع الرئيسية بميت سعدان بأشمون الرمان وأمام محطة قطار دكرنس .