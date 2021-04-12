قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم مشروعاً لإدارة الأزمات والكوارث بمحافظة سوهاج

قامت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بتنظيم مشروع إدارة الأزمات والكوارث لمحافظة سوهاج بالتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية ومديرية الأمن للمحافظة .

حيث بدأ التدريب بعرض تقارير مديرى الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظة للوقوف على مدى جاهزيتها لمجابهة المواقف الطارئة .

كما تم فرض بعض السيناريوهات المختلفة لمجابهة ( المواقف الطارئة - أزمات - كوارث ) بما يتناسب مع التحديات المحتملة وذلك بحضور عدد من طلاب جامعة سوهاج .

كما تم المرور على إصطفاف المعدات والمركبات الخاصة بالمحافظة للتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها كذلك المرور على معسكر الإيواء العاجل ومستشفى العزل الميدانى .

وسبق ذلك عرضاً عسكرياً قدمه طلبة المدارس الثانوية العسكرية (عام - فنى ) بالمحافظة عكس مستوى التدريب والتأهيل والإنضباط العسكرى لديهم ، وتم تنفيذ بيان عملى لأنسب أسلوب لنجدة هدف حيوى داخل المحافظة .

وفى نهاية المشروع تم تكريم عدد من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة فى سبيل رفعة مصرنا الغالية .