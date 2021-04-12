نيفين بدار: ”طوق نجاة” احتلت مصداقية كبيرة لدى المواطنين ومستمرون في الدفاع...

عبرت نيفين بدار، أمينة المرأة بحزب مصر أكتوبر، عن سعادتها لنجاح أهداف مبادرة طوق نجاة التي دشنتها بهدف الدفاع عن حقوق المرأة، لافتة إلى أن المبادرة تسعى لتحرير المرأة من كافة القيود المجتمعية الموروثة الخاطئة.
ولفتت على هامش تكريمها بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، إلى أن المرأة المصرية حققت مكتسبات كبيرة في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كما أن المبادرة نجحت في تحقيق نجاحات كبيرة خلال مراحلها الأولى وهو ما يؤكد صدق نوايا المبادرة ما انعكس على أنها احتلت مصداقية كبيرة لدى المواطنين.
وتابعت بالقول: ما وجدته من إقبال لدى المواطنين والشباب دفعني لتبني حملة relationshippy بهدف توعية الشباب والفتيات المقبلين على الزواج حتى يكونوا أكثر جاهزية للحياة الجديدة لتكوين أسرة حقيقية خالية من المشكلات الأسرية ولمواجهة انتشار الزواج تحت السن القانونية بالمخالفة للقانون، وكذلك معدلات الطلاق السريع.
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