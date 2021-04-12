فى إطار حرص صندوق مكافحة الإدمان برئاسة السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن على حماية الشباب من تعاطى المخدرات

مدير صندوق مكافحة الإدمان يستعرض تجربة الصندوق فى إعداد وتمكين الشباب في برامج الوقاية من المخدرات بمعهد إعداد القادة بمشاركة 100 شاب وفتاة من 18 دولية أفريقية وآسيوية

"عمرو عثمان" يؤكد مشاركة الشباب فى إعداد المبادرات التوعوية وتنفيذها من خلال 30 ألف متطوع لدى الصندوق على مستوى الجمهورية

دمج قضية المخدرات فى المناهج الدراسية لرفع الوعى بمخاطر التدخين والإدمان

فى إطار حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق على حماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان ونقل تجربته للعديد من الدول ،استعرض عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعىُ ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى المبادرات والأنشطة التوعوية التى ينفذها الصندوق لحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان وذلك خلال اللقاء الذى عقده معهد إعداد القادة التابع لجامعة حلوان بمشاركة 100 شاب وفتاة من 18 دولة أفريقية وآسيوية للتعرف على تجربة الصندوق باعتبارها من التجارب الرائدة في التعامل مع قضية تعاطى المخدرات بأبعادها المختلفة ،حيث يتم تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية بآليات تتماشى مع المراحل العمرية المختلف ،وذلك بحضور الدكتور كريم إمام مدير معهد إعداد القادة بجامعة حلوان .

وأكد عمرو عثمان على أهمية دمج قضية المخدرات فى المناهج الدراسية، بهدف رفع الوعى بمخاطر التدخين وتعاطى المخدرات بكافة أشكالها وصورها بين الطلاب والمعلمين بمراحل التعليم قبل الجامعي ،وكذلك علاج مرضى الإدمان من خلال المستشفيات المتخصصة الشريكة مع الخط الساخن “16023” وفقا للمعايير الدولية مجانا وفى سرية تامة ، إضافة إلى دمج المتعافين في المجتمع من خلال توفير قروض تساعدهم على إنشاء مشروعات صغيرة لهم ضمن مبادرة " بداية جديدة " بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعىُ بجانب انشاء "بيوت التطوع" ،كمقرات دائمة للصندوق داخل الجامعات المصرية لاستثمار طاقات الشباب في مجال التوعية بأضرار تعاطى المخدرات مؤكدا على مشاركة الشباب والفتيات فى إعداد البرامج والمبادرات التوعوية من الإدمان وتنفيذها من خلال 30 ألف متطوع لدى الصندوق على مستوى الجمهورية .

كما استعرض "عثمان " الحملات الإعلامية التي ينفذها الصندوق من خلال الشخصيات المؤثرة وأبرزها " أنت أقوى من المخدرات" بمشاركة "محمد صلاح" مهاجم المنتخب الوطنى ونادى ليفربول الإنجليزى ،حيث استطاعت الحملة زيادة عدد الاتصالات على الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان 400% وكذلك البرامج التوعوية فى مراحل التعليم المختلفة كذلك تجربة الشباب المتطوعين لدى الصندوق في تنفيذ المبادرات التوعوية للوقاية من تعاطي المخدرات ،حيث يقومون بتنفيذ العديد من الأنشطة والمبادرات المختلفة التي تتماشى مع الفئات المختلفة للوقاية من الإدمان سواء للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ضمن مبادرة "مصلحتك " أو طلاب المدارس أو الجامعات و غيرهم من الفئات الأخرى .

كذلك تم عرض كيفية اختيار رؤساء وحدات التطوع من الشباب ونوابهم والمساعدين بمختلف المحافظات من خلال انتخابات تعبر عن إرادة جميع المتطوعين لدى الصندوق بأسلوب ديمقراطي حر، حيث ينتخب المتطوعون لدى الصندوق في كل محافظة رئيس وحدتها التطوعية وأعضائها وفق هيكل إداري محدد، ولفترات زمنية محددة، كما تحرص وحدة التطوع بالصندوق علي خلق فرص تطوعية تتلاءم مع اهتمامات الشباب، بحيث تكون تجربة الشباب في العمل التطوعي ذات منفعة مزدوجة للمتطوع والصندوق وتمكنه من بناء قدرات المتطوع في المجالات التي تتفق مع قدراته واهتماماته فيثري سيرته الذاتية وخبراته العملية والعلمية.

وأهدى الدكتور كريم إمام مدير معهد إعداد القادة بجامعة حلوان عمرو عثمان درع المعهد تقديراً لجهود الصندوق المبذولة وتنفيذ العديد من المبادرات التوعوية من أجل حماية الشباب من الإدمان بجانب توفير الخدمات العلاجية مجانا ووفقا للمعايير الدولية .