الفنية العسكرية تنظم المؤتمر الدولى التاسع عشـر لعلوم وتكنولوجيا الطيـران والفضـاء

فى إطار إهتمام ودعم القيادة العامة للقوات المسلحة لإطلاق مواهب الإبتكاروالبحث العلمى لدعم وتطوير علوم وتكنولوجيا الطيـران والفضـاء ، نظمت الكلية الفنية العسكرية المؤتمر الدولى العلمى التاسع عشـر لعلوم وتكنولوجيا الطيـران والفضـاء فى المدة من 6- 8 إبريل 2021 عبر تقنية الفيديو كونفرانس نظراً لإنتشار جائحة كورونا بالعالم .
ويشير المؤتمر إلى إهتمام ودعم القيادة العامة للقوات المسلحة لمنظومة البحث العلمى والتكنولوجى وتدعيمه بأحدث الإمكانات المعملية والتقنية وتأهيل الكوادر البحثية وإطلاق مواهب الإبداع لدعم وتطويرالمنظومة البحثية للقوات المسلحة .
ويشارك فى المؤتمر عدد من الباحثين والأساتذة المحاضرين من العديد من المراكز البحثية والأكاديمية والجهات الصناعية من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية والصين وكندا والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية لعرض أحدث الأبحاث الأكاديمية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء والطيران ، ويتضمن المؤتمر عدد من ورش العمل يلقيها عدد من العلماء المتخصصين فى مجال الطيران والفضاء على مستوى العالم .
ويهدف المؤتمر إلى منح فرصاً متميزة للباحثين لتبادل خبراتهم ونتائج أبحاثهم في جميع جوانب هندسة الطيران وتكنولوجيا الفضاء وذلك من خلال تقديم محاضرات وجلسات علمية مع مداخلات من الأوساط الأكاديمية والصناعية لتحفيز الأفكار وإقامة أوجه التعاون .
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