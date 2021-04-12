سامح شكرى: بحثت مع وزير الخارجية الروسى تطورات ملف سد النهضة الإثيوبى

قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن وزير خارجية رسيت تطرق خلال زيارته للقاهرة ولقاءه مع الرئيس السيسى القضايا ذات الاهتمام وعدد من الملفات، مشيرا إلى التطرق لمجالات التعاون بين البلدين والرغبة فى تعزيز العلاقات المشتركة. أكد وزير الخارجية فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير خارجية روسيا اهمية العلاقات المشتركة بين القاهرة وموسكو، مشيرا إلى أنه تم التطرق الأوضاع فى فلسطين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، موضحا أن مصر ترحب بمبادرة روسيا لتفعيل الرباعية الدولية. أشار وزير الخارجية، إلى دور مصر فى التعاون ضمن الية عمل جنيف لتفعيل عملية السلام فى الشرق الأوسط، مؤكدا أنه تم الاتفاق على التنسيق والتعاون بين البلدين وسيتم تحديد موعد على عقد اجتماع بصيغة 2+2 للتطرق للأوضاع فى سوريا وليبيا. واوضح أنه تم التطرق لملف سد النهضة الإثيوبى والتى أخذت حيز كبير من المباحثات، مشيرًا وجود تفهم من موسكو لما يجرى فى مفاوضات سد النهضة، لافتا إلى أن مصر ترفض أى إجراءات أحادية بشان سد النهضة، مشيدا بالموقف الروسى على المستوى الإقليمى والدولي.

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