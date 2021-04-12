وزير الخارجية: تحديد موعد لعقد مشاورات 2+2 مع الجانب الروسي

قال سامح شكرى وزير الخارجية، إنه ناقش مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، التعاون في إنشاء محطة الضبعة النووية، كاشفا عن الاتفاق على استمرار كل أطر التنسيق والتعاون بين البلدين، وتحديد موعد لعقد مشاورات على مستوى 2+ 2 وزراء الخارجية والدفاع، والتنسيق في العديد من القضايا خاصة في ليبيا وسوريا. وأضاف وزير الخارجية في مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الروسي بالقاهرة، أنه نافش مع الوزير الروسي مفاوضات سد النهضة، مضيفا: "وجدت من الوزير تفهم أهمية هذه القضية لمصر وشعبها واستمرار التنسيق معنا في إطار التوصل لاتفاق يحقق مصالح الدول الثلاثاء وينزع فتيل الأزمة ويعفى من آى عواقب نتيجة إجراءات أحادية لها تاثير على دولتى المصب مصر والسودان.

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