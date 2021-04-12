أكد سامح شكرى وزير الخارجية، أن مصر تسعى على مدى عقد ماضى بالتوصل إلى حل لقضية سد النهضة من خلال عملية تفاوضية بذلت خلالها جهود كبيرة وأبدت مرونة كبيرة في هذا الصدد. وأضاف وزير الخارجية في مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الروسي بالقاهرة، نسعى لتحقيق مصالح كافة الأطراف بشكل متساوي دون الإضرار من دولتى المصب أو الانتقاص من حصتهم المائية، متابعا: هذا الأمر أمر وجودى لدولتى المصب ولا يمكن التعامل معه في إطار المفاوضات عندما تتخذ أحد الأطراف إجراءات أحادية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سامح شكرى: مصر أبدت مرونة كبيرة فى ملف سد النهضة وحصتنا المائية أمر وجودى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.