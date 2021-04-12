لافروف يدعو لحل أزمة سد النهضة بالتفاوض وشكرى يحذر من الإجراءات الأحادية

أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف على أهمية تسوية الأزمة بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، موضحا ان موسكو اقترحت خبرتها لدعم المفاوضات وتقديم النصائح ولم يتم توجيه دعوة لنا للعب وساطة، مشيرا إلى أن بلاده تهتم بدور الاتحاد الافريقي لحل الازمة حول سد النهضة.

بدوره أشار وزير الخارجية سامح شكرى إلى أن مصر تتطلع لحل ازمة سد النهضة عبر المفاوضات، موضحا ان المياه أمر وجودى لمصر والسودان، ونعمل فعلا لحل الأزمة بالمفاوضات، شريطة ألا يتم اتخاذ إجراءات أحادية من قبل أي من الأطراف.