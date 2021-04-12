أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، طالب بضرورة دعم الصناعة الوطنية والتصنيع المحلى، والقفز على فكرة التجميع، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية لصناعة كوادر وطنية قادرة على نقل الخبرات والعمل منفردة فيما بعد. وأضاف الفريق التراس، خلال لقائه مع رئيس جامعة الاسكندرية، أن تطوير الصناعات المحلية مطلبا قوميا وتوجيها رئيسيا من توجيهات الرئيس السيسى، وذلك دون النظر لفكرة التمويل والتكاليف، حتى يتحقق الهدف الوطنى بصناعة محلية وطنية قادرة على المنافسة عالميا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الهيئة العربية للتصنيع: الرئيس السيسي طالبنا بدعم التصنيع المحلى بالتعاون مع كبرى الشركات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.