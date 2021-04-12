/626821/إيهاب-جلال-يضع-خطة-عبور-الإسماعيلي-للمرحلة-المقبلة

كشف الجهاز الفني للإسماعيلي عن خطة المرحلة الحالية التي يمر بها الفريق في ظل توقف الدوري من أجل مشاركة الأندية في البطولات الإفريقية ومنافسات كأس مصر، وتعد مواجهة الإنتاج الحربي في الأول من مايو المقبل هي ثالث المواجهات الرسمية لإيهاب جلال المدير الفني للدروايش.

وينوي الجهاز الفني للإسماعيلي خوض عدة لقاءات ودية خلال الأيام القليلة القادمة من أجل التجهيز للمرحلة المقبلة، وتكثيف الحمل البدني، مع إستعادة اللياقة البدنية للاعبين خلال الفترة المقبلة، عقب المواجهة الودية التي جمعت الفريق مع إحدى الأكاديميات بالدوري الغاني.

وانتهت المباراة التي دمعت الإسماعيلي وفريق رايت دريم الغاني بالتعادل السلبي بين الفريقين في المباراة التي شهدت إهدار محمد الشامي لركلة جزاء خلال أحداث الشوط الثاني من اللقاء، وتأتي المواجهة في ظل رغبة الجهاز الفني بالوقوف على التشكيل المثالي للدروايش.

مباراة الإسماعيلي و رايت دريم الغاني

ودخل الإسماعيلي مباراة رايت دريم بتشكيل مكون من : محمد مجدي في حراسة المرمى، رضوان شريفي، محمد نصر، مصطفى الزناري، عمر هنيدي، محمد الضرف، مدحت فقوسة، محمد سليمان، زياد طارق، محمد الشامي، بينسون شيلونجو.

وتواجد النائب أحمد عثمان شقيق المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادي الاسماعيلي، أحداث اللقاء بين الدروايش و الفريق الغاني بالإضافة لـ تامر موسي عضو مجلس إدارة الفريق.

ترتيب الإسماعيلي في الدوري المصري

وكان الإسماعيلي قد حقق الفوز في أخر مواجهة بالدوري الممتاز أمام المصري بهدفين مقابل هدف وحيد ليرفع الفريق الأصفر رصيده للنقطة 14 في المركز السابع عشر وبفارق نقطة وحيدة عن المركز الخامس عشر، في المباراة التي دخلها بتشكيل مكون من : حارس: محمد فوزي. الدفاع: حسين السيد – مروان صحراوي – محمد عمار – عبد الله جمعة. الوسط: محمد حسن – محمد عادل أري بابل – أحمد مدبولي – شكري نجيب. الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

بينما دخل المصري مباراة الإسماعيلي بتشكيل جاء كالتالي: حارس: أحمد مسعود. الدفاع: حسن علي – أحمد حامد "شوشة" – عمرو موسى – حجاج عويس. الوسط: فريد شوقي – إيزي إيميكا -أحمد رفعت – مصطفى سلطان – عمر كمال عبد الواحد. الهجوم: أحمد جمعة.