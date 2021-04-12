/626810/موسيماني-يطلب-من-إدارة-الأهلي-التعاقد-مع-حارس-بديل

يرغب موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي التعاقد مع صفقات جديده لتدعيم صفوف الفريق وذلك خلال الفترة المقبلة، مع نهاية الموسم الحالي، ومن ضمن المراكز التي يرغب في التعاقد معها، مركز حارس المرمي، حيث يسعي للتعاقد مع حارس مميز يكون بديلاً لمحمد الشناوي الحارس الأساسي للفريق الأحمر، وذلك في حالة تعرض الحارس للإيقاف، أو تعرض لإصابه تمنعه من خوض أي لقاءات .

ويستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق النصر في بطولة كأس مصر والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف يوم الأربعاء بعد أن حسم المارد الأحمر التأهل عقب الفوز على سيمبا التنزاني بهدف نظيف

ترتيب الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

ويقع فريق الأهلي في المركز الثاني برصيد 11 نقاط

يحتل فيتا كلوب المركز الثالث برصيد 7نقاط

يحتل فريق المريخ السوداني المركز الأخير برصيد 4 نقاط

موعد مباراة القمة بين الأهلي و الزمالك

ومن ناحيه اخري يستعد النادي الأهلي لمباراته أمام غريمة التقليد الزمالك والتي من المقرر إقامتها يوم 18 الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً.

قد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق ظهر اليوم السبت مع اللاعبين على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة فريق النصر المقبلة، في بطولة كأس مصر.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم دون الحصول على راحة سلبية، بعد خوض مباراة سيمبا التنزاني في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وفاز الأهلي أمس على سيمبا التنزاني بهدف نظيف سجله محمد شريف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الأهلي we السلام.

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ويفتقد الأهلي لجهود جونيور أجاي خلال مواجهة النصر بعد تعرض اللاعب للإصابة في مباراة سيمبا على أن يعوض طاهر محمد طاهر غياب النيجيري، ويغيب محمد هاني، ظهير أيمن الفريق عن صفوف المارد الأحمر، وكذلك كريم نيديفيد، الغائب عن المارد الأحمر منذ فترة كبيرة وبالتحديد في لقاء دوري أبطال إفريقيا.

محمود متولي، مدافع الأهلي، بالإضافة لـ محمد محمود لاعب وسط النادي الأهلي، بينما يحل أحمد رمضان بيكهام مشكلة غياب هاني عن مباراة القمة.

فيما يواصل ياسر إبراهيم لاعب الفريق بالنادي الأهلي برنامجة التنفيذي للتعافي من الإصابة في العضلة الضامة.

وكان اللاعب قد تغيب عن مباراة سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا أمس بسبب إصابته في العضلة الضامة.

وينتظر الجهاز الفني نتيجة الفحوصات الطبية التي سيخضع لها اللاعب خلال الساعات المقبلة لتحديد موقفه من العودة إلى التدريبات الجماعية وإعلان جاهزيته.