موعد عرض مسلسل اللي ملوش كبير والقنوات الناقلة

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كشف الفنان أحمد العوضي، عن موعد مسلسله الرمضاني الجديد الذي يحمل اسم اللي ملوش كبير، الذي يخوض به السباق الرمضاني بين زخم كبير من المسلسلات المختلفة، وذلك عن طريق حسابه الرسمي بموقع الفيس بوك.

دوت الخليج يكشف موعد عرض مسلسل اللي ملوش كبير، بالإضافة إلى القنوات الناقلة للمسلسل الذي يجمع بين الثنائي أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبد العزيز.

موعد عرض مسلسل اللي ملوش كبير

يعرض مسلسل اللي ملوش كبير على فضائية قنوات CBC بدايةً من اليوم الاثنين، في تمام الساعة الـ 12 مساءً، على أن يعرض فيما بعد مع بداية شهر رمضان في تمام الساعة التاسعة.

اللى ملوش كبير بطولة ياسمين عبدالعزيز، وزوجها أحمد العوضي، محمود حافظ، خالد الصاوى، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغني، مصطفى سالم، بدرية طلبة، عايدة رياض وإيمان السيد، ومن إخراج مصطفى فكري وتأليف عمرو محمود ياسين الذي يجتمعا للمرة الثانية مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، حيث قدموا معًا مسلسل "ونحب تاني ليه" في العام الماضي خلال شهر رمضان، بطولة كريم فهمي، سوسن بدر، شريف منير، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، عماد رشاد، إيمان السيد.

بينما يعد مسلسل اللي ملوش كبير التعاون الثاني الذي يجمع ياسمين عبدالعزيز بزوجها أحمد العوضي بعد مسلسل "لأخر نفس" بطولة فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضي، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال.

مسلسل اللي ملوش كبير

يدور المسلسل حول شخصية غزل، الفتاة القوية التي تنتمي لطبقة شعبية، تدخل في صراعًا مع أحمد العوضي الذي يجسد شخصية سيف الخديوي ومتزوج من الفنانة دينا فؤاد ولا يوجد بينهما أي مشاعر، وفي ظل الاصطدام والصراع بين سيف وغزل، حيث يتعاونان سويًا ويقعان في غرام بعضهما ويضطران لمواجهة عنصر الشر الذي يجسده الفنان خالد الصاوي.