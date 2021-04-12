/626824/عاجل-إصابة-محمود-علاء-في-تدريبات-الزمالك-قبل-مباراة-الأهلي

تعرض محمود علاء، مدافع الفريق الأول لفريق الكرة بنادي الزمالك، لإصابة بسيطة خلال المران الأول للفريق الأول بعد توديع دوري أبطال إفريقيا ، وذلك ضمن إستعدادت الفارس الأبيض لخوض مباراة حرس الحدود في إطار منافسات كأس مصر من العام الحالي والمقرر إقامتها الأربعاء على ملعب السويس في تمام التاسعة والنصف.

وعاد محمود علاء للتدريبات الجماعية بشكل طبيعي عقب أن أكد الجهاز الطبي للزمالك أن الإصابة لا تدعي الخروج من الملعب، ليستكمل التدريات إستعدادل لمواجهة حرس الحدود في كأس مصر.

على جانب أخر، أحتفل محمد عبدالغني، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعقد قرانه مساء الأمس، الأحد، وشارك العديد من لاعبو الفارس الأبيض في حفل القران منهم محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق، مع عبدالله جمعة وأحمد أبو الفتوح ظهير أيسر النادي.

محمد عبدالغني يحتفل بعقد قرانه

وشارك لاعبو الزمالك مدافع الفريق في حفل زفافه عقب يوم فقط من خروج الفارس الأبيض، على الرغم من فوز الفريق على تونجيت السنغالي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، لكن الإنتصار لم يكن كافيا للصعود للدور القادم من البطولة بسبب تعادل الترجي التونسي مع مولودية الجزائر.

يستعد الزمالك لمواجهة هامة أمام حرس الحدود في إطار منافسات دور الـ 32 من كأس مصر، والمقرر إقامتها في تمام التاسعة والنصف من مساء يوم الأربعاء المقبل على ملعب السويس بعد أن أعلن اتحاد الكرة إقامة اللقاء في ملعب محايد مثلما حدث مع الأهلي في مواجهة النصر.

إصابة محمود علاء في تدريبات الزمالك

يذكر أن الزمالك ودع دوري أبطال إفريقيا على الرغم من الفوز على تونجيت السنغالي في المباراة التي دخلها الفارس الأبيض وجاء التشكيل التالي: حراسة المرمى: محمود جنش. خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود علاء، محمود حمدي الونش، حازم إمام. خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما. خط الهجوم: أشرف بن شرقي، شيكابالا، مروان حمدي. وكان قد جلس على دكة إحتياطي اللقاء: محمد أبو جبل ومحمد عبد الغني وحميد أحداد و محمد عبد الشافي وحمزة المثلوثي وإسلام جابر وأحمد سيد "زيزو".