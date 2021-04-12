/626825/آخر-تطورات-الحالة-الصحية-لـ-فيفي-عبده-بعد-خروجها-من-غرفة-العمليات

أثارت الفنانة فيفي عبده حالة واسعة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما خرجت لتكشف عن تدهور حالتها الصحية، ما استدعى إلى دخولها غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية.

دوت الخليج يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة فيفي عبده، بعد خروجها من غرفة العمليات.

الحالة الصحية للفنانة فيفي عبده

طمأنت عزة نجلة الفنانة فيفي عبده، جمهورها على حالة والدتها بعد إجراءها عملية جراحية، لافتة إلى أن حالته مستقرة، حيث نشرت صورة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد خروجها من غرفة العمليات.

كانت قد كشفت فيفي عبده، عن سبب إجراءها لعملية جراحية، من خلال مقطع فيديو قصير عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، قائلة: “كل سنة وانتم طيبين كلكم، وحسبي الله ونعم الوكيل في الولد اللي اداني حقنة في ضهري، اتسببت ادخل العمليات ساعتين”.

وتابعت فيفي عبده: “كانوا بيطلعوا عني اشاعات بس المرة دي بجد هعمل عملية، وانا في المستشفى ادعولي بحق الشهر الفضيل ربنا يجعل دعاكم من نصيبي، بشكركم جدا ويجعله شهر مبارك على الامة العربية كلها".

فيفي عبده في غرفة العمليات

علقت “عبده” على الفيديو، قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي اداني حقنه غلط، تسببت في دخولي المستشفى لإجراء عملية جراحية، ادعولي بحق الشهر الكريم كل اللي بيحبوني يدعولي واللي بيكرهوني الله يسامحهم، كل سنة وانتم طيبين وبخير رمضان كريم".

الجدير بالذكر، أن الفنانة فيفي عبده واجهت العديد من الشائعات المختلفة حول إصابتها بأمراض مختلفة على مدار الفترة الماضية، حيث كانت تضج منصات السوشيال ميديا بإصابتها بفيروس كورونا، إلا أنها كانت حريصة على نفي الشائعات التي تدور حولها بشكل سريع.