/626826/وزير-الخارجية-دور-سوريا-مهم-للحفاظ-على-الأمن-القومي-وتألمنا-لمعاناتها

تحدث وزير الخارجية المصرى، سامح شكرى، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن مع نظيره الروسي، عن آخر التحديات العربية والعالمية، كماجرى التطرق إلى آخر الملفات على الساحة العربية.

سامح شكرى: سوريا جزء عزيز من الكيان العربي

وخلال حديثه، قال وزير الخارجية المصرى سامح شكرى:” سوريا جزء عزيز من الكيان العربى، ومصر تألمت على المستوى الحكومى والشعبي لمعاناة الشعب السوري، ومنه النزوح وقتل للمواطنين، والتدخلات الخارجية التى تمت.

سامح شكرى: سوريا تساهم فى الحفاظ على الأمن القومي العربى

وتابع وزير الخارجية، سامح شكرى:” نحن نرى أهمية كبيرة بالنسبة لاستعادة سوريا إلى الحاضنة العربية، فهى تساهم فى الحفاظ على الأمن القومي العربي، خاصة إزاء التدخلات الخارجية التى لها رغبة فى التوسع والتواجد داخل أراضيها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن، حيث أبرزت وكالات الأنباء، أهمية الزيارة التي سيبدأها لافروف في مصر، ومباحثاته المقررة والمنتظرة مع سامح شكري وزير الخارجية المصري.

هذا وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن العلاقات المصرية الروسية، ستشهد في المرحلة المقبلة تطورًا ليس على صعيد السياحة فقط بل على كافة أصعدة التعاون الثنائي بين البلدين.

وخلال حديث وزير الخارجية الروسي أشاد فيها بالتعاون بين أجهزة الطيران المدني، وبجهد مصر الرائع المبذول لتطوير مطاراتها، وأكد أيضًا، إنه يتوقع أن يتم استئناف رحلات الشارتر الروسية إلى شرم الشيخ والغردقة في مصر بأسرع ما يمكن في المستقبل القريب جدًا".