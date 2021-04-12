فرجاني ساسي يصل إلى السوادان خلال ساعات للانضمام لفريقة الجديد.. تفاصيل

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فيما ينتهي عقد حتي 30أبريل، ولم يجدد عقده مع نادي الزمالك، حتي ذلك الوقت بينما يرغب مسؤولي القلعة البيضاء بتجديد عقود اللاعب ولكن العائق الوحيد في الأمر هو المال

ونقلا عن موقع " كفرو وتر":ان تقدم عرض للاعب وهو ابدي موافقته حتي يتم الاعلان رسمياً لمسئولو الزمالك،

ويتوقع أن يصل اللاعب التونسي إلى الخرطوم خلال الساعات المقبلة لإكمال التفاوض مع الأزرق

الجدير بالذكر أن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية هو الرئيس الشرفي لنادي الهلال السوداني.

ومن ناحيه اخري قرر الزمالك عقاب إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدمبالنادي، بالتدريب مع فريق الشباب، بعد أن رفض اللاعب إجراء الإحماء مع الفريق خلال مواجهة مولودية الجزائر في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، في المباراة التي أنتهت بفوز بطل مصر على بطل الجزائر بثنائية نظيفة.

وكان الزمالك قرر إيقاف أحمد عيد ظهير أيمن الفريق، وإلزامه بالتدريب مع فريق الشباب عقب مباراة مولودية الجزائر في إطار منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وظهر إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في إحتفالات لاعبى الشباب لكرة القدم بعد أن حقق الفريق بطولة الجمهورية للشباب، حسب تصريحات مسئولي الفارس الأبيض الذين يبررون فوزهم باللقب بناء على فارق الأهداف.

وأثار الفديو المنتشر عبر منصات التواصل الإجتماعي غضب جمهور الأهلي حيث أعتبر البعض أن مثل تلك الأشياء لا تعبر عن الروح الرياضية بين قطبي الكرة المصرية، مطالبين نادي الزمالك بتوقيع عقوبات كبيرة على لاعبي فريق الشباب.

وأعلن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية أن هذا الفيديو المنتشر للاعب تم ذهابة إلي لجنة الانضباط بالاتحاد من أجل إتخاذ الإجراءات اللازمة لهذا الأمر، وتوقيع العقوبة على اللاعب بسبب ما بدر منه.

موعد مباراة القمة

ويستعد الزمالك لمبارته أمام غريمه التقليدي الأهلي يوم18الجاري في تمام الساعة التاسعة والنصف.