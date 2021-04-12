مأساة بلع اللسان.. وفاة لاعب مغربي خلال مباراة بدوري الهواة «فيديو»

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شهد الدوري المغربي، واقعة وفاة خلال أحداث مباراة نجم الشباب البيضاوي ، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ 16 من بطولة هواة شطر الشمال في الكرة المغربية.

وتفاجئ الحضور في ملعب مباراة نجم الشباب البيضاوي و حسنية بنسليمان بسقوط اللاعب على أرض الملعب، حيث سقط اللاعب أرضا بعد إبتلاع لسانه حسب التقارير المغربية.

و حاول الطاقم الطبي لفريق نجم الشباب، التدخل من أجل انقاذ اللاعب من الاختناق و الوفاة لكن محاولات الجهاز الطبي باءت بالفشل، لتنتهي مسيرة اللاعب في الملاعب و الحياة وينتقل إلى رحمة الله تعالى.

الجدير بالذكر أن الرجاء المغربي حقق فوزا على بيراميدز في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات للكونفيدرالية الإفريقية.

وسجل فابريس نجوما لاعب الرجاء المغربي الهدف الأول لفريقه في مرمى بيراميدز في الدقيقة 15 بعد أن مرت كرة مقوسة مميزة من ركلة ركنية من الطرف الأيسر لصالح فريق الرجاء عن طريق سفيان رحيمي على رأس فابريس نجوما سددها برأسه على يسار المرمى.

وفاة لاعب مغربي في دوري هواة المغرب

وأضاف بن مالانجو الهدف الثاني للفريق المغربي في مرمى بيراميدز في الدقيقة 42 من أحداث الشوط الأول بعد كرة مقوسة من مخالفة من خارج منطقة الجزاء على رأس مروان هدهودي داخل منطقة الجزاء مررها رائعة إلى بن مالانجو سددها بالقدم اليسرى داخل الشباك.

وأحرز رحيمي الهدف الثالث في مرمى شريف إكرامي بعد كرة قطعت من رمضان صبحي، وأرسلها عمر العرجون تمريرة طولية رائعة إلى سفيان رحيمي الذذي راوغ أحمد فتحي واقتحم منطقة الجزاء وسدد كرة رائعة داخل الشباك.

تشكيل الرجاء و بيراميدز في الكونفيدرالية

ودخل بيراميدز مباراة الرجاء المغربي بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: شريف إكرامي. الدفاع: أحمد فتحي – علي جبر – أحمد سامي – محمد حمدي. الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – محمد فاروق – إسلام عيسى – رمضان صبحي.

الهجوم: جون أنطوي. وجلس على دكة البدلاء: أحمد الشناوي – طارق طه – محمود حمادة – إبراهيم حسن – إيريك تراوري – دودو الجباس – محمود صابر. بينما جاء تشكيل الرجاء كالتالي: الزنيتي، الورفلي، هدهودي، مدكور، سوبول، العرجون، زريدة، نجوما، رحيمي، بنحليب، مالانجو.