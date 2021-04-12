سميرة عبدالعزيز تنتقد محو الأمية: لا فيه تعليم ولا "نيلة".. ورئيس النواب تُحذف من المضبطة 

/626830/سميرة-عبدالعزيز-تنتقد-محو-الأمية-لا-فيه-تعليم-ولا-نيلة-ورئيس-النواب-تحذف-من-المضبطة

انتقدت النائبة سميرة عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، قيام مديري المدارس بعدم إنفاق الأموال المخصصة لمحو الأمية، قائلة:” الدولة خصصت لكل مدرس 300 جنيه شهريا مقابل العمل فى محو الأمية، وفى الآخر مفيش تعليم ولا نيلة".

جاء ذلك خلال كلمتها فى الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019 -2020.

رئيس مجلس النواب يوجه بحذف العبارة من المضبطة

من جانبه طالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بحذف عبارة «ولا تعليم ولا نيلة» من المضبطة، لتستكمل بعدها النائبة انتقاداتها لوزارة الرتبية والتعليم بسبب الموازنة العامة.

مجلس النواب يوافق على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة

هذا ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى الحكومة للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/202، وإحالته للحكومة لإتخاذ اللازم فى شأنها.

التقرير العام للحساب الختومي للدولة

وقال رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفى جبالى:” إن التقرير العام للحساب الختامى للموازنة، يضم كافة مشروعات الحسابات الختامية للموازنة والهيئات الإقتصادية.

هذا وكان الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، استعرض خلال جلسة المجلس أمس، تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/2020.