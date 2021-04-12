/626831/أصالة-تنضم-لقائمة-مهاجمي محمد-رمضان-مغرور-ومتكبر

ساندت المطربة السورية أصالة النجم عمرو يوسف بعد الهجوم الذي شُن على مسلسله الجديد الملك، حيث أصبحت لحيته وشعر ريم مصطفى محط سخرية الجمهور.

دوت الخليج يرصد تعليق المطربة أصالة الذي دعمت من خلاله الفنان عمرو يوسف، وهجومها على محمد رمضان، فضلًا عن أزمة عمرو الأخيرة.

أصالة نصري تدعم عمرو يوسف

نشرت أصالة صورة للنجم عمرو يوسف مع زوجته الفنانة كندة علوش عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت معها تعليقًا أشادت فيه بأخلاق الأخير قائلة: "أكبر ثروة بالحياة هي الصداقة وعمرو يوسف من الناس النادرة نشوفهم كيف بيقدر يكون أخ قريب شهم ومهذب بيحترم ويخدم الكل وفيه مواصفات الفنان الحقيقى".

أصالة تهاجم محمد رمضان

تابعت أصالة حديثها موجهة انتقادًا لاذعًا للمطرب محمد رمضان، قائلة: "أكيد اللي بيجرحك بيجرحنا وعدم ردك على مغرور أو متكبر من عظيم أخلاقك اللي معروفة عنك يا أحلى شباب بلادنا كلها.. والنجاح بانتظارك والناس بتشتاقلك لأنك خير من يكون.. وصباح الفل على حلوتنا الحبيبة كنوده شركتك المحبة الوفية".

أزمة عمرو يوسف مع محمد رمضان

يذكر أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعلنت توقف تصوير مسلسل "الملك أحمس" لحين مراجعته والتأكد من توافقه للتاريخ الفرعوني، ومن ثم ظهر الفنان محمد رمضان وأفصح عن نيته تجاه عمل شخصية الملك أحمس، الأمر الذي وصفه الجمهور على غرار المثل الشعبي "بيصطاد في المياه العكرة".

مهاجمة محمد رمضان عرض مستمر

بات محمد رمضان حديث السوشيال ميديا خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما أثار الجدل بفيديو الدولارات، وانطلقت حملة من الهجوم والانتقادات على الأخير من قبل نجوم الفن والإعلامين وجاء على رأسهم، الإعلامي عمرو أديب فوجه من خلال برنامجه "الحكاية" رسالة صارمة له قائلًا: "بلاش غرور.. ربنا قادر ياخد منك كل دا في ثانية"، ومن بعده الكاتب والشاعر أيمن بهجت قمر.

انتهت الحملة الهجومية ضد محمد رمضان بالإعلامية لميس الحديدي زوجة الإعلامي عمرو أديب، حيث وجهت له انتقادًا لاذعًا من خلال تويته غردت بها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلة: "لما تكون مغرور وتافه وغبي.. توليفة غير مسبوقة الصراحة".