/626832/بعد-أيام-قليلة-استقالة-المدير-الإداري-للزمالك

تقدم أحمد إبراهيم المدير الإداري بنادي الزمالك، باستقالته من منصبه وذلك في ساعة متأخره من مساء أمس ، يأتي هذا بعد استقالة أحمد زاهر المدير الإداري السابق وتولية منصب إداري في نادي بيراميدز.

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من المقرر أن يتم عقد جلسة خلال الساعات المقبلة وذلك لمناقشة السبب في تقديم الأستقالة، ومحاولة إثنائه عنها في ظل حاجة الفريق لمجهوداته.

ومن ناحيه اخري قرر الزمالك عقاب إمام عاشور لاعب فريق الفارس الأبيض، بالتدريب مع فريق الشباب، بعد أن رفض اللاعب إجراء الإحماء مع الفريق خلال مواجهة مولودية الجزائر في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، في المباراة التي أنتهت بفوز بطل مصر على بطل الجزائر بثنائية نظيفة.

وكان الزمالك قرر إيقاف أحمد عيد ظهير أيمن الفريق، وإلزامه بالتدريب مع فريق الشباب عقب مباراة مولودية الجزائر في إطار منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وظهر إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في إحتفالات لاعبى الشباب لكرة القدم بعد أن حقق الفريق بطولة الجمهورية للشباب، حسب تصريحات مسئولي الفارس الأبيض الذين يبررون فوزهم باللقب بناء على فارق الأهداف.

وأثار الفديو المنتشر عبر منصات التواصل الإجتماعي غضب جمهور الأهلي حيث أعتبر البعض أن مثل تلك الأشياء لا تعبر عن الروح الرياضية بين قطبي الكرة المصرية، مطالبين نادي الزمالك بتوقيع عقوبات كبيرة على لاعبي فريق الشباب.

وأعلن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية أن هذا الفيديو المنتشر للاعب تم ذهابة إلي لجنة الانضباط بالاتحاد من أجل إتخاذ الإجراءات اللازمة لهذا الأمر، وتوقيع العقوبة على اللاعب بسبب ما بدر منه.

موعد مباراة القمة

ويستعد الزمالك لمبارته أمام غريمه التقليدي الأهلي يوم18الجاري في تمام الساعة التاسعة والنصف.