هشام الحصرى يطالب الحكومة بتنمية مواردها بدلًا من سياسة زيادة الإيرادات

/626833/هشام-الحصرى-يطالب-الحكومة-بتنمية-مواردها-بدلا-من-سياسة-زيادة-الإيرادات

طالب النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، الحكومة بأن تتبنى سياسة تنمية الموارد بدلًا من سياسة زيادة الإيرادات، التى تتبعها الحكومة، والتى بدورها تمس المواطن البسيط ومحدود الدخل، كما طالب بضرورة حصر الأصول غير المستغلة بالدولة، للوقوف على حقيقتها وحجمها لتحقيق اقصى عائد منها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للعام المالى 2019/2020.

هشام الحصرى يشير إلى تعديات بعض السكان على مساحات غير مستغلة

وأضاف رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، هشام الحصرى، أيضا هناك تعديات من الأهالى على بعض المساحات غير المستغلة وما امكن حصره منها أكثر من 4 ألاف فدان بالإضافة إلى الأراضى البور أيضا، مطالبا بضرورة التنسيق بين كل الجهات الحكومية والرقابية فى تنمية الثروة الحكومية.

رئيس لجنة الزراعة: الثروة السمكية تعانى من عدم استغلال

وتابع رئيس الزراعة بمجلس النواب، هشام الحصرى، أيضا الثروة السمكية تعانى من عدم الإستغلال الأمثل للبحيرات وتنميتها لتحقيق الاكتفاء الذاتى وزيادة حجم التصدير بالتالى، ما يتطلب إعادة النظر فى ذلك.

كما إنتقد الحصرى، قيام وزارة التخطيط برصد اعتمادات ولم يتم الاستفادة منها، مطالبا الحكومة بعدم تكرار تلك الملاحظات الواردة فى تقرير الحساب الختامى، مشيرا إلى أنها متكررة كل عام للأسف.