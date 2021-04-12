/626834/محمد-إسماعيل-يطالب-الحكومة-بتقديم-تقرير-ربع-سنوي-عن-القروض-لمجلس-النواب
قال النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسييين، "إن أكثر من 70% من الملاحظات الواردة في تقرير اللجنة يتم تكرارها ولا حياة لمن تنادي، كنت أنتظر من ممثلي الحكومة الرد على الملاحظات التي أقرتها اللجنة ولم يحدث".
محمد إسماعيل يطالب الحكومة بتقديم تقرير ربع سنوى عن القروض
وأشار عضو مجلس النواب، محمد إسماعيل، فى كلمتة أمام الجلسة العامه اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة الموازنه العامه لدوله للعام المالي 2019/ 2020 ، إلى الملاحظات المتعلقة بوجود مشكلات في استخدام بعض القروض الخارجية، وقال إن نائب وزير التخطيط قال في لجنة وضوابط لإقرار القرض ولم يذكر وجود ضوابط لضمان الاستفادة الكاملة من تلك القروض، مطالبا الحكومة بتقديم تقرير ربع سنوي عن القروض لمجلس النواب.
محمد إسماعيل: الحساب الختامي تضمن 11 ميليار جنيه استثمارات لم يتم الاستفادة منها
ولفت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسييين، النائب محمد إسماعيل، إلى أن الحساب الختامي تضمن 11 مليار جنيه استثمارات لم يتم الاستفادة منها، وتساءل "من المسئول عن تعطيل تلك المشروعات وماذا حدث له وكيف تم محاسبته".
وقال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسييين "يوجد مشروعات تنفذها الدولة معطلة لعدم الحصول على تراخيص هل نحن في جزر منعزلة؟ من المسؤول وكيف تتم محاسبته؟
وطالب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسييين إسماعيل بالإسراع في اعادة الهيكلة لتلك للهيئات حتى لا تكون عبء على الموازنة للدولة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد إسماعيل يطالب الحكومة بتقديم تقرير ربع سنوي عن القروض لمجلس النواب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.