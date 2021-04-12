/626834/محمد-إسماعيل-يطالب-الحكومة-بتقديم-تقرير-ربع-سنوي-عن-القروض-لمجلس-النواب

قال النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسييين، "إن أكثر من 70% من الملاحظات الواردة في تقرير اللجنة يتم تكرارها ولا حياة لمن تنادي، كنت أنتظر من ممثلي الحكومة الرد على الملاحظات التي أقرتها اللجنة ولم يحدث".

محمد إسماعيل يطالب الحكومة بتقديم تقرير ربع سنوى عن القروض

وأشار عضو مجلس النواب، محمد إسماعيل، فى كلمتة أمام الجلسة العامه اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة الموازنه العامه لدوله للعام المالي 2019/ 2020 ، إلى الملاحظات المتعلقة بوجود مشكلات في استخدام بعض القروض الخارجية، وقال إن نائب وزير التخطيط قال في لجنة وضوابط لإقرار القرض ولم يذكر وجود ضوابط لضمان الاستفادة الكاملة من تلك القروض، مطالبا الحكومة بتقديم تقرير ربع سنوي عن القروض لمجلس النواب.

محمد إسماعيل: الحساب الختامي تضمن 11 ميليار جنيه استثمارات لم يتم الاستفادة منها

ولفت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسييين، النائب محمد إسماعيل، إلى أن الحساب الختامي تضمن 11 مليار جنيه استثمارات لم يتم الاستفادة منها، وتساءل "من المسئول عن تعطيل تلك المشروعات وماذا حدث له وكيف تم محاسبته".

وقال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسييين "يوجد مشروعات تنفذها الدولة معطلة لعدم الحصول على تراخيص هل نحن في جزر منعزلة؟ من المسؤول وكيف تتم محاسبته؟

وطالب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسييين إسماعيل بالإسراع في اعادة الهيكلة لتلك للهيئات حتى لا تكون عبء على الموازنة للدولة.