/626835/حسام-المندوه-ينتقد-وزارة-التعليم-بشأن-عدم-صرف-المنح-كاملة

انتقد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، عدم صرف المنح التي تحصل عليها وزارة التعليم، مشيرا إلى أن هناك العديد من المنح التي تم صرف جزء منها فقط، مع العلم أننا في أمس الحاجة إلى تطوير العملية التعليمية.

حسام المندوه: يقدم ملاحظاته بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة

وقال عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، النائب حسام المندوه، في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان أثناء مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2019 / 2020: تتوفر المادة ولم يتوفر الإنجاز يؤكد أن هناك فشل في إدارة المورد المالي.

وتابع حسام المندوه، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، زاد على الفشل فشل، بعد إعلان ممثل وزارة التخطيط بأن هناك بعض الجهات لا تعلم حصولها على منح، متسائلا: يعني إيه وزير يمشي ومفيش والوزير اللي بعده ميعرفش إنه فيه منح؟

حسام المندوه يطالب بضرورة وضع رد واضح بشأن عدم صرف المنح

وطالب عضو مجلس النواب، حسام المندوه، بضرورة أن يكون هناك رد واضح حول أسباب عدم صرف هذه المنح على المشروعات المخصصة لها.

من جانبه رد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بأنه ستكون هناك مسائلة بتشكيل لجنة مشتركة لمعرفة كل الملاحظات التي عرضها الأعضاء والجهاز المركزي للمحاسبات.

وأكد رئيس البرلمان، أن عمليات الرقابة والمتابعة من مجلس النواب مستمرة ولن تتوقف سواء في الجلسات العامة أو في اللجان النوعية.