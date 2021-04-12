/626836/خلية-داعش-التجمع-الأول-المؤبد-لـ-6متهمين-وإدراجهم-بقوائم-الإرهاب

مرت قضية "خلية داعش التجمع الأول"، بعدد من المراحل حيث أجلت أكثر من مرة في 11 أكتوبر، و14 أكتوبر، و16 سبتمبر، و16 ديسمبر، و10 يناير، وأخرها اليوم 12 أبريل.

وقضت الدائرة 5 إرهاب، والمنعقدة في طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت وسعد الدين سرحان، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى، بالسجن المؤبد لـ 6 متهمين، بالإضافة إلى المشدد 10 سنوات لمتهم آخر.

براءة متهمين اثنين

كما قضت الدائرة 5 إرهاب، ببراءة متهمين اثنين، في اتهامهم بتأسيس والانضمام لجماعة إرهابية، وذلك في القضية رقم 2306 لسنة 2019 جنايات أمن دولة التجمع الأول، ورقم 187 لسنة 2019، جنايات أمن الدولة، والمعروفة بـ"خلية داعش التجمع الأول".

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كما قررت المحكمة إدراج السبعة متهمين المحكوم عليهم على قوائم الكيانات الإرهابية.

وجاء في أمر الإحالة، أنهم في غضون الفترة من عام 2012 وحتى 26 من أبريل 2019، داخل جمهورية مصر العربية، المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

جاء ذلك بالإضافة إلى تأسيس جماعة تتبع تنظيم داعش تكفر الحاكم وشرعية الخروج عليه، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة.

أمدوا الجماعة الإرهابية بأموال

كما جاء في أمر الإحالة، أن المتهمين من الثانى وحتى السابع انضموا للجماعة موضوع البند أولا مع العلم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات، المتهم الأول والثانى والتاسعة أمدوا الجماعة الإرهابية بأموال بقصد استخدامها فى القيام بجرائم إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات.

مصريًا التحق بجماعة مسلحة

المتهم الثالث حال كونه مصريا التحق بجماعة مسلحة خارج البلاد وتعليم الفنون الحربية لتحقيق جرائم إرهابية والتحق بجماعة داعش فى العراق وسوريا وتلقى تدريبات وتسلل من عبر الحدود الجنوبية على النحو المبين بالتحقيقات.

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والمتهم الثامن سهل للمتهم الثالث الالتحاق بجمعة إرهابية يقع مقرها خارج البلاد.

تكوين جماعة إرهابية

وكشفت التحقيقات تكوين جماعة إرهابية تدعو لأفكار تكفيرية أسسها المتهم الأول حسن أمين الممندة محامى، وشهرته حسن أبو الأشبال.

كما وجه للمتهمين الأول والثانى والتاسع تهم تمويل الجماعة.

ووجه للمتهم الثالث السفر للخارج والالتحاق بجماعة مسلحة عبر الحدود الجنوبية، وسهل سفره المتهم الثامن.

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ووجه للمتهم الأول وآخرين، تهم الترويج بطريق القول لأفكار ومعتقدات تدعوا للعنف.

ضبط 26 قضية متنوعة خلال يوم

وفي سياق آخر، نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط عدد 4 قضايا أبرزها بضائع أجنبية الصنع.

وفي مجال الأمن العام ضبط 26 قضية، أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، ودخول دائرة جمركية بدون تصريح.

وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (1703) مخالفة مرورية متنوعة.

ونجحت الجهود في مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة في ضبط (3) قضايا.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (195) حكم قضائى متنوع، وفى مجالى مكافحة جرائم " تزوير المستندات"تم ضبط (1) قضية .