/626837/موسيماني-يقرر-تغيير-موعد-التدريبات-إستعدادا-لشهر-رمضان

قرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، إجراء تغييرات على تدريبات المارد الأحمر خلال شهر رمضان المبارك إستعدادا لمباريات المارد الأحمر، والتي تبدأ بمباراة النصر في مواجهات دور الـ 32 من كأس مصر ، ثم مواجهة الزمالك في لقاء القمة ضمن مواجهات الدوري الممتاز.

وعلم دوت الخليج أن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قرر تغيير موعد تدريبات الفريق، بعد أن كان يخوضه المارد الأحمر في الواحدة ظهرا، تقرر إنطلاق التدريبات بعد وجبة الفطار، وذلك خلال شهر رمضان الكريم، وإستعدادا لمواجهتي النصر و الزمالك، الأولى في مواجهة كأس مصر ، والدوري الممتاز المصري.

الأهلي يقرر تغير موعد تدريبات الفريق

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة هامة أمام النصر في إطار منافسات دور الـ 32 من كأس مصر، في تمام التاسعة و النصف من مساء يوم الأربعاء القادم الموافق 14 أبريل المقبل ، قبل أن يواجه الفارس الأبيض في يوم 18 من الشهر الجاري.

وتقام المباراة بين الأهلي و النصر في إطار منافسات دور الـ 32 من كأس مصر في مباراة يسعى خلالها لحسم اللقب والتتويج به بعد غياب أستمر لسنوات سابقة.

تشكيل النصر أمام الأهلي في كأس مصر

و من المقرر أن يدخل النصر مباراة الأهلي بتشكيل مكون من : عمرو شعبان في حراسة المرمي وريمون مانجا وحسن حسين واحمد كالوشا واحمد داهش وادهم حامد ومحمود حسونة وجوده ايمن واحمد حسين واحمد مجدي كهربا وبابا ابراهيم.

تشكيل الأهلي لمباراة النصر في كأس مصر

وجاءت تشكيل الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون – أحمد رمضان بيكهام.

تشكيل الأهلي امام النصر

خط الوسط : أليو ديانج – عمرو السولية. خط الوسط الهجومي: حسين الشحات – محمدي مجدي أفشة – جونيور أجايي. خط الهجوم: محمد شريف. ويغيب عن مواجهة النصر القادمة العديد من لاعبي النادي الأهلي بسبب الإصابات منهم:

محمود وحيد، ظهير أيسر الأهلي أيضا، الذي تعرض للإصابة خلال المشاركة مع النادي الأحمر، الأمر الذي يجعل مشاركة أيمن أشرف ضرورية بسبب غياب الظهير الأيسر الأساسي على معلول.